Putin aumenta salario de médicos que atienden crisis de coronavirus

Moscú, Rusia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció un aumento salarial de más de mil dólares para los médicos y el personal sanitario que trabajan atendiendo a los pacientes infectados con el coronavirus en Rusia, informaron medios locales.



"Considero que es necesario establecer durante tres meses, a partir de abril, un pago federal especial para los especialistas que trabajan directamente con pacientes con coronavirus y que arriesgan su salud cada minuto", indicó el mandatario.



El Gobierno anunció que los médicos recibirán un aumento de sueldo de 80,000 rublos mensuales (1,059 dólares), los paramédicos de 50,000 rublos (662 dólares) y las enfermeras de 25,000 rublos (331 dólares).

Los conductores de las ambulancias también serán beneficiados con un aumento.

Pide no repetir errores de otros países

Putin también instó a Rusia no repetir los errores de otros países en la lucha contra el coronavirus, y advirtió de que aún no se ha llegado al punto máximo de su propagación en el país.



"Seguimos muy atentamente la situación, tenemos en cuenta las experiencias positivas y negativas de otros países. Y vuelvo a decir: el pico de la epidemia aún no ha sido superado. Es extremadamente importante no repetir errores ajenos.", dijo Putin.



El mandatario hizo esta afirmación al comienzo de una videoconferencia con miembros del Gobierno y representantes de centros médicos especializados en virología, fragmentos de la cual fueron retransmitidos por el canal de noticia Rossía 24.



"Es muy importante conocer sus opiniones sobre si se podrá reducir el numero de días en el que muchas empresas del país no trabajan, si es posible esto próximamente, y sus pronósticos a corto plazo", dijo Putin, quien el pasado día 2 declaró no laborable todo el mes de abril como medida para contener la propagación del coronavirus.



Agregó que le gustaría conocer las perspectivas de la creación de una vacuna contra la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Vea: De Rusia con amor: Putin envía un avión con respiradores y equipo médico a EEUU



"Sé que nuestras instituciones del ramo junto con los científicos virólogos, los farmacéuticos y los médicos trabajan en un sistema especial de profilaxis, incluida la creación de una vacuna y de métodos eficaces de tratamiento", dijo el presidente ruso.



Según los últimos datos oficiales, en Rusia se han diagnosticado 7,497 casos de COVID-19, 1,154 en las pasadas 24 horas, y se han producido 58 fallecimientos por coronavirus.



El principal foco infeccioso se encuentra en Moscú, que suma 5,181 casos confirmados, dos tercios del total del país, y 31 decesos.