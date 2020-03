Costa Rica registra 89 casos de coronavirus, 18 más en las últimas 24 horas

San José, Costa Rica.

La cantidad de casos confirmados de COVID-19 en Costa Rica ascendió a 87, 18 más en las últimas 24 horas, mientras que las autoridades solicitaron a la población acatar estrictamente las medidas de prevención.

El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó conferencia de prensa que los contagiados son 35 mujeres y 52 hombres, que tienen edades entre los 2 y 87 años, de ellos 79 son costarricenses y ocho extranjeros.

Hasta ahora Costa Rica solo registra un fallecido: un hombre de 87 años que murió el pasado miércoles.

Un total de cinco personas están ingresadas en hospitales, de las cuales dos se encuentran en cuidados intensivos y se han identificado seis conglomerados de contagio a nivel nacional.

"Sigo apelando a la responsabilidad nacional, aquí es donde se ve la estirpe de un pueblo cuando se une y es decisivo lo que hagamos los siguientes días", expresó el ministro.

"No se vale quejarse después cuando tengamos, esperemos que no, un escenario donde tenemos que escoger a quien le vamos a tener que poner un respirador artificial y para evitar ese escenario necesitamos hacer algo estos días. No esperemos a que la muerte llegue tan cerca para actuar", sentenció Salas.

Como parte de las medidas adoptadas este jueves el Gobierno ordenó el cierre total de cines y teatros, mientras que los centros comerciales deberán continuar trabajando al 50 % de su capacidad.

Desde el pasado lunes el Gobierno decretó estado de emergencia para agilizar el uso de recursos para la atención de la pandemia, suspendió el curso lectivo y desde este jueves está prohibido el ingreso de extranjeros al país.

El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, anunció en conferencia la implementación de mega operativos en todo el territorio nacional para velar por el cumplimiento de las medidas de restricción de ingreso en puestos fronterizos y para evitar aglomeramiento de personas.

“Vamos a realizar un mega operativo muy agresivo enfocado en el cumplimiento de las órdenes sanitarias y participarán todos los cuerpos policiales. Todo esto sin dejar de atender los reportes por actividad criminal”, dijo Soto.

Las autoridades indicaron que no acatar las medidas puede significar contagiar a personas vulnerables con condiciones de riesgo que pueden llegar a enfermar gravemente.

CONFERENCIAS VIRTUALES

La Casa Presidencial reveló que la de este jueves fue la última conferencia de prensa presencial y que de ahora en adelante continuarán brindado los datos a los medios de comunicación de forma virtual.

"Esta es la última conferencia presencial y mañana empezarán conferencias virtuales para cuidar la salud de los colegas, de los medios de comunicación, de los jerarcas que participan y el personal técnico que asiste a Casa Presidencial", manifestó la ministra de Comunicación, Nancy Marín.

El Gobierno costarricense también ordenado el cierre total de bares, discotecas y casinos, mientras que los restaurantes y centros comerciales están habilitados a operar pero a un 50 % de su capacidad y con estrictas medidas higiénicas.