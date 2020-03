ONU: "Millones" de vidas en peligro si el mundo no es solidario ante coronavirus

Redacción.

Millones de personas podrían morir por el nuevo coronavirus, especialmente en países pobres, si se permite su propagación sin control, advirtió el jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al pedir una respuesta global coordinada para contenerlo.



"Si dejamos que el virus se propague como un incendio forestal, especialmente en las regiones más vulnerables del mundo, mataría a millones de personas", dijo. "La solidaridad global no es solo un imperativo moral, sino en el interés común", añadió.

OMS: más de 150 reportan contagios

El covid-19 ya está presente en más de 150 países y este jueves seguía extendiéndose, imparable, poniendo a prueba la voluntad y la preparación de todos los Estados, como India, que ensayará un toque de queda, mientras que en China, donde todo empezó, se anunció pro primera vez que no hubo casos de contagio locales.

LEA: Más de 9,000 muertos por coronavirus en el mundo



Pekín, que reconoció este jueves que trató injustamente al médico que alertó de la amenaza, hace tres meses, reportó solamente 34 casos nuevos en las últimas 24 horas, todos ellos "importados" del exterior. Oficialmente, pues, ningún chino contrajo la enfermedad por contacto local.

COVID-19

El COVID-19, un coronavirus que se transmite más rápidamente que la gripe y que puede permanecer agazapado, sin presentar síntomas, afecta a todas las clases sociales. El príncipe Alberto de Mónaco dio positivo este, así como el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier.



Más de 9.000 personas ya han muerto, y el número de afectados se acerca a 220.000 en 157 países, y sigue subiendo.



Los balances oficiales son provisionales, porque el virus es un enemigo invisible, pero los efectos sociales y económicos ya son palpables, devastadores.



Por ello, el Banco Central Europeo anunció 750.000 millones de euros en ayudas, y las autoridades monetarias estadounidenses y el gobierno de Donald Trump proclamaron montos incluso superiores. Pero las bolsas no levantaban cabeza este jueves, aunque el petróleo, fuente vital de ingresos para países con graves carencias sanitarias, sí se recuperaba tras las desastrosa caída de la víspera.



Un ejemplo extremo de la hecatombe económico es el sector aéreo comercial, que necesitará como mínimo 200.000 millones de dólares en ayudas directas, advirtió la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

- Poner a prueba -

Con más o menos orden y coordinación, los gobiernos ordenan incautar material esencial para luchar contra la pandemia, repatrían a sus ciudadanos extraviados en el extranjero, o atienden como pueden la innumerables peticiones de ayuda que imploran todos los sectores económicos.



India ensayará un toque de queda el próximo domingo, entre las 07H00 y las 21H00 para "poner a prueba" la voluntad de sus 1.300 millones de habitantes para enfrentar un enorme desafío sanitario y social, anunció el primer ministro, Narendra Modi.



Los italianos, que ya han sufrido casi 3.000 muertos, el segundo balance mortal por detrás de China, daban consejos al mundo entero para que se obedezcan las medidas de prevención.



"Protégete, te lo ruego. No escuches a los que sostienen que no es nada", tuiteó la monja Linda Maresca.

- Silencio angustiante -

El coronavirus también causó su primer muerto en África subsahariana, en Burkina Faso. África tiene que "despertarse" y "prepararse para lo peor", advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Rusia también registró su primera víctima mortal por el COVID-19.



Por otra parte, España, con casi 14.000 contagios y 600 fallecidos, es el cuarto país del mundo más castigado por la epidemia, que llevó al gobierno a declarar el estado de alarma y decretar una cuarentena casi total.



La UE ya ha empezado la repatriación de decenas de miles de ciudadanos de sus países miembros varados en el mundo.



Otros aguardaban con angustia, como Verónica Lorenzini y Paulina Moya, madre e hija chilenas, bloqueada en Nueva Delhi, esperando desde hace días un vuelo que las regrese a Santiago.



"Queremos salir antes de que esto se transforme en un caos", declaró Paulina vía telefónica a la AFP.



Chile, que sacará al ejército a la calle, decretó incluso cuarentena para la remota isla de Pascua.



En Reino Unido, donde se superó el umbral de los 100 muertos, las autoridades ordenaron el cierre de las escuelas a partir del viernes.



Según la Unesco, más de 850 millones de jóvenes en todo el mundo, o casi la mitad de los alumnos y estudiantes, tienen su escuela cerrada.



En total, más de 500 millones de personas están confinadas en sus casas, según un recuento de la AFP.



"¡Lo único que me angustia, es el silencio!", decía el octogenario Roberto Fichera en Roma. "No se oye un ruido, ni un coche, las calles están vacías... Cuando sales a andar y oyes unos pasos detrás, casi tienes miedo y te das la vuelta nervioso".



En Italia, las medidas de confinamiento, previstas hasta el 3 de abril, serán "prolongadas", anunciaron las autoridades.



La vecina Francia, cuyos habitantes sólo pueden salir de sus casas para ir al supermercado, al médico o a trabajar cuando no es posible hacerlo a distancia, "muy probablemente" también prolongará estas medidas más allá de los 15 días previstos inicialmente.



En Alemania, donde se confirmaron más de 10.000 casos, la canciller Angela Merkel pidió a sus conciudadanos que siguieran las recomendaciones de limitar los desplazamientos, "imprescindibles para salvar vidas".

- "Histeria" -

En América Latina el virus mantiene su avance, y ya es responsable de más de 1.300 contagios y 10 muertes.



En Brasil, donde hay confirmados 290 contagios, el presidente Jair Bolsonaro, criticó la "histeria" en las reacciones mundiales frente a la pandemia, pero de hecho dos de sus ministros ya dieron positivo al contagio.



Este jueves Brasil anunció el cierre de sus fronteras terrestres, excepto con Uruguay, durante 15 días.



Colombia y Bolivia anunciaron la emergencia sanitaria. En Argentina, que registró la tercera víctima fatal, se paralizarán durante cinco días los vuelos domésticos, buses y trenes de larga distancia para evitar la circulación interna de turistas.



Cuba y Costa Rica registraron sus primeras víctimas fatales a causa de la pandemia, mientras que Nicaragua y El Salvador reportaron sus primeros casos confirmados de contaminación.



Además de combatir el desaliento y el pánico, los gobiernos intentan no descuidar la búsqueda de un posible remedio a la pandemia.



Estados Unidos aprobó ensayar un medicamento antimalaria, anunció Trump. China o Rusia también prueban posibles vacunas, en animales o seres humanos.



El goteo de suspensiones de campeonatos deportivos continúa. La liga turca de fútbol fue suspendida, la Premier inglesa prolongó su suspensión hasta el 30 de abril, los grandes premios de F1 de Holanda, España y Mónaco también fueron cancelados.