Trump implementa medidas de guerra contra pandemia de coronavirus

Washington, Estados Unidos.

El gobierno estadounidense desplegará buques hospitales en la lucha contra el coronavirus, dijo el miércoles el presidente Donald Trump, que se definió como "un presidente en tiempos de guerra" e invocó una ley que data del conflicto de Corea.



Mientras Estados Unidos y Canadá anunciaban el cierre de sus fronteras al tráfico no esencial, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que Trump iba a enviar al puerto de Nueva York "un hospital flotante" con 1,000 cuartos y quirófanos, el buque USNS Comfort.



La decisión llega en momentos en que las muertes por el coronavirus en el país llegan a 115, y los casos ascienden a 7,323, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.





Wall Street sufrió fuertes pérdidas después de que el secretario de Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, mencionara la posibilidad de que la tasa de desempleo suba a un 20%, mientras Trump intentaba calmar los temores.



Cuomo dijo que Trump enviaría "inmediatamente" el buque a Nueva York, el estado con más infectados por coronavirus, pero no se sabe cuándo llegará el barco militar de 270 metros de eslora.



"Esta es una medida extraordinaria. Es literalmente un hospital flotante, que aumentará la capacidad", dijo Cuomo en conferencia de prensa.



El gobernador demócrata precisó que los cinco distritos de la ciudad de Nueva York tienen más de 1,330 casos.



El estado de Nueva York es el que tiene más casos de coronavirus del país, 2,300, seguido por los estados de Washington y California. El último saldo de muertos asciende a 20 en el estado de Nueva York.



Cuomo dijo que conversó el martes con el presidente republicano Donald Trump y que ambos dejaron su enemistad de lado para ponerse de acuerdo en cómo enfrentar la pandemia.

"Enemigo invisible"

"Esto es una guerra y estamos en la misma trinchera", dijo Cuomo sobre la pandemia que ha infectado a más de 200,000 personas en el mundo y ha matado ya a más de 8,000 personas, según un balance de la AFP con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de gobiernos nacionales.



Trump "está totalmente comprometido en tratar de ayudar a Nueva York. Está siendo muy creativo y muy energético", dijo Cuomo en un raro elogio al presidente, inicialmente criticado por minimizar la pandemia.



En su conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca, Trump tuvo un discurso similar.



"Me veo en cierto sentido como un presidente en tiempos de guerra, y eso es lo que estamos luchando. Esta es una situación muy difícil", dijo.



Aseguró que Estados Unidos "derrotará al enemigo invisible" y "será una victoria completa".



Trump dijo a periodistas que además del USNS Comfort, desplegará el buque hospital Mercy.



Una fuente del departamento de Defensa dijo a la AFP que el buque Comfort tardará "más bien semanas, no días" en llegar a Nueva York.



Trump también invocó la Ley de Defensa de la Producción, firmada en 1950 durante la guerra de Corea, que permite al gobierno obligar a negocios a firmar contratos y por ende a expandir la producción.

Vea: Confinamiento mundial: Pandemia de coronavirus vacía las capitales del mundo



Se espera que la ley ayude a acelerar la producción de máscaras protectoras y otros equipamientos para personal médico.



La agencia estadounidense que autoriza los alimentos y medicamentos, la Food and Drug Administration, se plantea lanzar kits para que los ciudadanos se hagan ellos mismos el test del coronavirus, y el vicepresidente, Mike Pence, llamó a los hospitales a postergar las cirugías que no son urgentes.



Deborah Birx, otra integrante del equipo de Trump en la lucha contra el coronavirus, alertó de una fuerte alza de los casos al aumentar las pruebas en los próximos días, y pronosticó que el número de casos superará a los de Italia.



"Nuestras curvas no estarán estables hasta algún momento de la semana próxima", dijo.