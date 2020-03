Los consejos de los psicólogos para afrontar la crisis del coronavirus

Madrid, España.

Cuidar la salud mental es imprescindible ante una situación de crisis como la del coronavirus, un reto que se agranda en el caso de sanitarios, enfermos, familiares y quienes tengan trastornos previos.



Por eso, el papel de los psicólogos se convierte en fundamental para ofrecer ayuda y dar herramientas para gestionar emocionalmente una crisis sin precedentes en España y a nivel mundial, con el miedo y la incertidumbre como ingredientes principales.

Especialmente difícil es la imposibilidad de hacer velatorios a los fallecidos, prohibido en muchos países ya para evitar los contagios . "El duelo cuando no se ve el cadáver, cuando no se puede uno despedir del familiar es mucho más doloroso", señala Chacón. Chacón recomienda hacer, cuando sea posible, una ceremonia y de despedida y mientras tanto dar apoyo a distancia a los familiares, trasmitir recuerdos del difunto y despedirse colectivamente, aunque sea en la distancia.

3 RUTINA, EJERCICIO Y OCIO PARA AFRONTAR EL CONFINAMIENTO

La recomendación general a todos los que están en casa es establecer una rutina con espacio para el ocio y el ejercicio; informarse por canales oficiales y no sobreexponerse a las noticias sobre el coronavirus.



También mantener el contacto con familia y amigos, por teléfono o por internet, intentando, eso sí, no hacer de la epidemia un monotema.



La psicóloga sanitaria y forense Timanfaya Hernández señala a Efe que es necesario "controlar mucho y gestionar bien nuestros pensamientos", ser "precavidos" al identificar pensamientos que se dan "de forma intrusiva y continuada" para contestarse "desde la racionalización" -"¿qué tiene de cierto esto?; ¿"qué puedo hacer para mejorarlo? y con mensajes de calma.



Y si nada de esto funciona, es necesario pedir ayuda, a la red de confianza y a los profesionales.



La terapia online es ya un hecho para quienes no se pueden desplazar o viven fuera de España. "Tenemos la suerte de contar con herramientas que en otros momentos no hubieran existido, aprovechemóslo, la inteligencia tiene que ver también con cómo nos adaptamos", señala Hernández.