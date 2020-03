Más de 4,200 muertos por el coronavirus en el mundo

PARíS, FRANCIA.

En el mundo ya se contabilizan 117,356 infectados desde diciembre en 107 países y territorios, y 4,252 muertos, según un balance de la AFP con datos de fuentes oficiales.

Los países más afectados siguen siendo China continental (80,754 casos, de los que 3,136 han muerto); Italia (10,149 casos, 631 muertos), Irán (8,042 casos, 291 muertos), Corea del Sur (7,513 casos, 54 muertos); Francia (1,784 casos, 33 muertos), España (1,639 casos, 36 muertos).

Chipre, Mongolia, Panamá, Burkina Faso y la República Democrática del Congo anuncian sus primeros casos.

Pero en China, el país más afectado, ha dado señales positivas: más del 70% de las personas infectadas se han recuperado.

Italia “en casa”

Esta semana, un decreto obliga a unos 60 millones de italianos a permanecer en sus casas en todo el territorio.Solo pueden salir para ir a trabajar, comprar alimentos e ir al médico.

LEA: Hondureña que murió en España por sospecha de coronavirus estaba cuarentena

Tras la suspensión de las visitas de allegados y de los permisos de salida, los motines en las cárceles italianas han dejado al menos una docena de muertos entre los detenidos.

Cancelación de vuelos a Italia España canceló vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado en la República de Italia a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España”, según la decisión publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Estamos ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, nos va a costar, vamos a tener semanas difíciles, pero lo vamos a lograr”, dijo el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez

España anunció la suspensión de todos los vuelos aéreos con Italia hasta el 25 de marzo. Varias compañías han decidido dejar de volar a la península italiana, entre ellas Air France y Ryanair.

Austria va a filtrar la entrada a su territorio de viajeros procedentes de Italia, mientras que Eslovenia anunció que cerrará las fronteras con este país.

Grecia da vacaciones a los alumnos, como ya hizo la República Checa o algunas regiones de España, como Madrid.

Mejora en China

La provincia china de Hubei (centro), que concentra la mayoría de los casos del nuevo coronavirus registrados en el mundo, anunció una supresión parcial de las restricciones a los desplazamientos de sus habitantes. El presidente chino Xi Jinping considera que la epidemia está “prácticamente contenida” en su epicentro.

Políticos contagiados

Cinco miembros del Congreso estadounidense, de ellos al menos dos republicanos que han estado con Donald Trump, están en aislamiento voluntario después de haber estado expuestos al virus. El presidente no considera necesario someterse a pruebas. Los demócratas han suspendido sus mítines.

Datos - 240,000 en España la población de italianos en España es de un cuarto de millón. - 9% tráfico aéreo es la participación que tiene Italia en el tráfico aéreo de España.

En Francia, donde cinco diputados fueron contagiados, el ministro de Cultura Franck Riester dio positivo y está trabajando desde su casa.

En España, uno de los dirigentes del partido de extrema derecha Vox, Javier Ortega-Smith, también está infectado.

Mientras la subsecretaria de Estado para Salud Pública del Reino Unido, la legisladora conservadora Nadine Dorries, anunció en una nota oficial anoche que arrojó resultado positivo al contagio con el nuevo coronavirus.

Personal médico habla con un paciente infectado por el coronavirus en el Hospital de la Cruz Roja en Wuhan, en la provincia central china de Hubei.

“Puedo confirmar que he dado resultado positivo al coronavirus (...) y me he sometido a autoaislamiento en mi hogar”, manifestó la funcionaria británica de 62 años.

Funcionarios de los servicios de salud pública ahora investigan dónde y cómo ella contrajo el virus y con quién ha estado en contacto, agregó la nota.

Dorries es la primera política británica en ser diagnosticado con COVID-19, lo que genera una preocupación inmediata sobre si ella ha propagado la infección.

Crucero

Cientos de pasajeros habían desembarcado ayer del crucero afectado por el coronavirus, cumplidas 24 horas desde que atracó en un puerto en California bajo fuertes medidas de seguridad.

Problemas - Prisioneros.El jefe de la diplomacia de EUA, Mike Pompeo, instó ayer a Irán a liberar a todos los prisioneros estadounidenses ante los riesgos de la epidemia.



- Denuncia.Problemas técnicos en el desarrollo de pruebas para detectar el coronavirus y la limitación de los test a una pequeña parte de la población han contribuido a la propagación en EUA, denunciaron varios expertos sanitarios.

En el segundo día de operaciones, 269 pasajeros habían salido del Grand Princess, que estuvo cinco días varado en la costa californiana con 3,500 personas a bordo hasta que recibió instrucciones de atracar en Oakland para iniciar un complejo operativo de desembarque que puede tomar varios días.

“Estamos tratando de llegar a unas 100 personas cada hora”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom. “Vamos a necesitar más celeridad en estos procesos para poder salir del barco. No queremos tenerlo aquí más de una semana, queremos tenerlo aquí 72 horas”.