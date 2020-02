Trump dice que hay que ser bacteriofóbico como él para evitar coronavirus

Washington, Estados Unidos.

Donald Trump dio un consejo el miércoles a la gente preocupada por el coronavirus: ser un bacteriofóbico como él.



Lavarse las manos con frecuencia ha sido desde hace tiempo una peculiaridad del multimillonario y presidente de Estados Unidos.



Trump dijo que ese hábito es exactamente lo que se necesita para protegerse contra el coronavirus, que se propaga fácilmente y puede ser mortal.



"Lo hago mucho de todos modos, como probablemente escucharon", dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, provocando risas.





"Lávate las manos, mantente limpio. No tienes que agarrarte necesariamente a cada pasamanos a menos que tengas que hacerlo", dijo. "Cuando alguien estornuda, trato de retirarme".

Lavarse las manos

Trump relató un encuentro cercano reciente con alguien que estaba enfermo, y cómo lo manejó.



"Un hombre se me acercó hace una semana. No lo había visto en mucho tiempo. Le dije, '¿cómo estás?' Él dijo 'bien, bien'.



"Me abraza. Le dije '¿estás bien?'. Él dijo 'no, tengo la peor fiebre y la peor gripe'. Y me está abrazando y besando", relató Trump, actuando el encuentro para los periodistas.



"Así que le dije 'disculpa'. Fui y empecé a lavarme las manos" .

Pese a las advertencias de las autoridades sanitarias de EEUU, el mandatario recalcó que el contagio "no es inevitable".



"No creo que sea inevitable. Creo que existe la posibilidad de que pueda empeorar, una posibilidad de que pueda empeorar bastante, pero nada es inevitable", dijo Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca, al anunciar que nombró al vicepresidente Mike Pence para dirigir la respuesta a la enfermedad.

Flanqueado por Pence, a quien consideró un "experto" por haber liderado en 2014 la lucha contra otro coronavirus, el MERS, cuando era gobernador de Indiana, y por las principales autoridades sanitarias, Trump saludó las primeras medidas tomadas, como la prohibición de ingreso al país de extranjeros que en las últimas dos semanas estuvieron en China, origen de la epidemia.



Estados Unidos está preparado para intensificar su respuesta en "mucho mayor escala" de ser necesario, aseveró Trump, y dijo que en algunos estados los hospitales están liberando habitaciones y construyendo áreas de cuarentena y el gobierno ha "ordenado" muchas máscaras protectoras "por si acaso".



Trump prometió además gastar "lo que sea apropiado" para responder al nuevo virus. El gobierno solicitó al Congreso 2,500 millones de dólares en fondos para tratamientos, vacunas y equipamiento esencial, pero el presidente republicano dijo que con gusto gastaría más si la oposición demócrata lo ofrecía.