Bukele acusa a políticos de proteger a narcotraficantes

San Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este martes que los políticos del país ya no solo protegen a las pandillas, señaladas de cometer la mayoría de homicidios en la nación, sino que ahora están "protegiendo a narcotraficantes".



"Los políticos ahora están protegiendo ya no solo a pandilleros, sino que a narcotraficantes", señaló Bukele durante un acto de juramentación de un nuevo grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).





El mandatario, quien luego de la actividad se retiró y no brindó declaraciones a la prensa, apuntó que el narcotráfico "es un cáncer que no es fácil de remover, probablemente es una lucha que no vamos a ganar, pero así como ustedes hoy se están comprometiendo con el pueblo salvadoreño, así yo estoy aquí para dar todo, hasta mi vida, por ustedes y por ganarle la batalla a la delincuencia".



Señaló que los diputados "empezaron a burlarse del crédito (un préstamo de 109 millones de dólares para seguridad), a hacer política con la vida de los salvadoreños" y apuntó que con el préstamo también se contempla la compra de un buque para combatir al narcotráfico".





"Le llamaron juguete al buque, dijeron que para qué íbamos a necesitar eso, que para qué íbamos a combatir al narcotráfico (...) acaso no se dan cuenta que con el narcotráfico es de donde se financian las armas que compran (no especifico quienes) para matar a nuestra gente", enfatizó.



Y agregó "ya se dieron cuenta de todos los que salen a defender a los diputados, como hay intereses económicos, políticos y criminales (...) dios quiera que podamos ganar esta batalla, no solo la de los delincuentes, sino la de los que protegen a los delincuentes".

La aprobación del préstamo, otorgado por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE) , mantiene enfrentados a los órganos Legislativo y Ejecutivo desde varias semanas, al punto de que el presidente Bukele irrumpiera el domingo en la sede del Parlamento con agentes armados.



El Ejecutivo de Bukele atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que fue lanzada dicha iniciativa. EFE