Bloomberg promete proteger a dreamers y reformar sistema de inmigración

Nueva York, Estados Unidos.

El exalcalde de Nueva York y candidato en las primarias demócratas, Mike Bloomberg, anunció su intención de reformar el "antiguo" e "ineficaz" sistema de inmigración de EEUU, que debe poner fin a la separación de las familias en la frontera, aumentar el cupo de refugiados y proteger a los "dreamers".



"El sistema de inmigración está obsoleto, es inhumano y no posiciona a EEUU para el crecimiento". Esa es la idea de Bloomberg, que desplegó este lunes sus planes de gestión para la inmigración en un nuevo gesto hacia la comunidad latina marcando distancias con Donald Trump, puesto que incluso se propone ordenar una investigación sobre los "abusos" del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU.



Por este motivo, el candidato demócrata lanzó su plan para modernizar un sistema de inmigración que considera "roto" y, así, favorecer que la inmigración funcione para la economía, "restaurando los valores estadounidenses poniendo fin a las prácticas inhumanas defendidas por el presidente Donald Trump, que son ineficaces, derrochadoras y crueles, como separar familias, y enjaular a los niños, y en cambio rescatar las protecciones para los dreamers".



Los "soñadores" son 2,8 millones de migrantes que llegaron sin papeles a Estados Unidos cuando eran menores y forman parte de los 11 millones de indocumentados que hay en el país.

Indocumentados pagan impuestos

El plan de Bloomberg busca modernizar los puntos fronterizos e implementar medidas para proteger la seguridad nacional y, al mismo tiempo, acoger a los inmigrantes que necesita la economía.



No hay que olvidar que Bloomberg tiene como objetivo que 11 millones de personas indocumentadas "se presenten, se registren, paguen las tasas e impuestos adeudados y aprueben las verificaciones de antecedentes", para así proceder a regularizarlas.



"La demonización del presidente Trump hacia los inmigrantes y su avivamiento del miedo y el odio son un capítulo feo en la historia estadounidense que debemos cerrar", dijo Mike Bloomberg, quien cree que "la inmigración no amenaza a Estados Unidos, lo fortalece".



"Lideré la que es la capital de la inmigración de nuestra nación (Nueva York) durante 12 años y sé cuánto los inmigrantes fortalecen nuestra economía y comunidades. Estados Unidos no necesita más de la propagación del miedo de Trump: lo que necesitamos es un sistema de inmigración moderno que honre nuestra historia y nos prepare para el futuro y, como presidente, lo lograré", prometió.



A su juicio, el gasto federal en la aplicación de la ley de inmigración, incluida la detención y la deportación, ahora supera el gasto en todas las demás agencias federales de aplicación de ley penal combinadas, según un informe de 2019 del Instituto de Política de Migración.



Además, "Trump ha desviado miles de millones en fondos militares para pagar un muro fronterizo ineficaz, mientras que los tiempos de espera causados son ineficaces en los puntos de entrada a EEUU", que en el caso de México "podría costarnos 69,000 millones en PIB".



Bloomberg da por buena una investigación del medio USA TODAY Network, según el cual, desde que el presidente Trump asumió el cargo, ha habido más de 400 denuncias de abuso o abuso sexual y al menos 29 muertes en centros de detención supervisados por la agencia de inmigración de Estados Unidos, el ICE.





"Las políticas crueles e incompetentes de Trump han destrozado a las familias, creado caos en la frontera y paralizado un sistema ya ineficiente", criticó el candidato demócrata.



En su plan de control de fronteras e inmigración, Bloomberg quiere terminar con la separación familiar en las fronteras, establecer una salvaguarda rigurosa para los niños y promoverá alternativas a la detención para las personas que no representan una amenaza para la seguridad pública.



También protegerá a los soñadores y a los titulares de estado de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés).



Si es presidente, Bloomberg ordenará al Departamento de Justicia que investigue "el abuso en el ICE y el CBP" (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), y reformará las agencias para garantizar la supervisión y la rendición de cuentas.

También establecerá un objetivo anual de reasentamiento de refugiados en 125,000 personas. Trump ha reducido el límite de refugiados a 18,000, el más bajo desde que se creó el programa en 1980.



En su apuesta por la inmigración ordenada, Bloomberg quiere crear visas que permitirían a las localidades abordar necesidades económicas y sociales no satisfechas.



Asimismo, tiene en el horizonte ampliar las oportunidades para médicos y enfermeras nacidos en el extranjero para ayudar a abordar la escasez de trabajadores de la salud en comunidades rurales y desatendidas en todo el país.



El equipo de Bloomberg calcula que habrá una escasez de más de 120,000 médicos para 2032 en EEUU y se espera que la necesidad de enfermeras crezca de forma aún más rápida. EFE