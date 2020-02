JLo y Shakira envían mensaje a Trump con poderosa presentación en Super Bowl

Florida, Estados Unidos.

La cantante neoyorquina de origen puertorriqueño Jennifer López pareció criticar las políticas antiinmigratorias del presidente estadounidense Donald Trump durante el espectáculo de medio tiempo de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que compartió con la cantante colombiana Shakira.



JLo presentó en su show a su hija Emme, de 11 años, cantando su éxito Let's Get Loud con decenas de niños que parecían estar dentro de jaulas y Shakira acompañando con la batería. Luego la diva del Bronx se unió a su hija en el escenario al grito de latinos con una versión de "Born in the USA" (nacidos en EEUU) con una gigantesca bandera de Puerto Rico y Estados Unidos a sus espaldas.



El show fue interpretado por activistas defensores de inmigrantes como una referencia a los niños migrantes separados de sus padres en la frontera por órdenes del Gobierno de Trump, una de sus políticas más criticadas en los últimos años.

"Las jaulas eran un marcado gesto de solidaridad hacia la comunidad latina y aquellos impactados por políticas antiinmigrantes", dijo Raisa Bruner, de la revista Time.

"Shakira y J.Lo pusieron a los niños en jaulas, protestando por el trato del gobierno estadounidense hacia los inmigrantes y Puerto Rico con toda América estaban mirando. Así es como usas una plataforma", escribió un usuario en Twitter.

Jennifer López y Shakira presumieron de orgullo latino en el entretiempo del principal evento deportivo de Estados Unidos, en el que también actuaron las estrellas de la música urbana J.Balvin y Bad Bunny.



El espectáculo de 12 minutos fue exactamente lo que ambas artistas habían prometido en una conferencia de prensa, una celebración de la cultura latina y un mensaje de unidad y de esperanza a la infancia, en especial a los niños de las minorías étnicas y demográficas en Estados Unidos.

La hija de JLo y varios niños aparecieron en jaulas en el escenario del halftime show del Super Bowl.

En tanto, destacadas figuras puertorriqueñas como la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, expresaron su orgullo por el hecho de que López mostrara una capa con la bandera de la isla en su interior durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl.



La propia López, de origen puertorriqueño, se refiere al tema en un mensaje en Instagram en el que asegura que tanto Puerto Rico como Colombia, país de nacimiento de Shakira, estuvieron "muy en alto hoy (en referencia al domingo)".

"Orgullosa de la representación latina hoy en el HalftimeShow del SuperBowl2020, pero más orgullosa de ver nuestra bandera con la presentación de Jennifer López. Puerto Rico brilla nuevamente ante el mundo", escribe, por su parte, en su cuenta en Twitter la mandataria de la isla.



Por su parte, el cantante puertorriqueño Ricky Martin colgó un mensaje en Instagram en el que se podía leer: "¡Que bonita bandera! #SuperBowl. #Latinosrepresenting #halftimeshow".



Los Chiefs de Kansas City derrotaron 31-20 a los 49ers de San Francisco y se acreditaron el trofeo Vince Lombardi. EFE