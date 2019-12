Llegan 4 hondureños a Guatemala y suman 8 centroamericanos enviados por EE.UU.

Guatemala.



Guatemala recibió este lunes a cuatro hondureños más procedentes de Estados Unidos, en el marco del acuerdo de cooperación de asilo migratorio, por lo que los traslados, que comenzaron el pasado 21 de noviembre, suman ocho hombres en total: siete hondureños y un salvadoreño.



La portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena, aseguró a Efe que en el primer vuelo del día, procedente de El Paso, Texas, viajaban seis hondureños, sin embargo, dos de ellos fueron regresados a Estados Unidos por carecer de documentos de identificación personal.



Los otros cuatro hondureños llegados este día, en un vuelo en el que también venían 102 guatemaltecos (entre los cuales había 27 mujeres y 13 menores), fueron trasladados al Refugio de la Niñez, una ONG que les brinda alimentos, atención médica y psicológica y asistencia legal.

Al ser consultado por Efe acerca de la decisión que tomaron los cuatro hondureños, si pedían protección o asilo en Guatemala o preferían ser llevados a su país de origen, el director del Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, aseguró inicialmente que los migrantes estaban "en un proceso de diálogo" con los abogados.



Sin embargo, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Guatemala, Melissa Vega, aseguró que "las cuatro personas de origen hondureño nos han solicitado retorno voluntario asistido (a Honduras)", aunque no precisó cuándo se haría efectivo.



"Se les informaron sus derechos y las opciones con las que cuentan (en el marco del convenio con EE.UU.)", contó Dubón, quien adelantó que "inicialmente llegaron como solicitantes de asilo, pero eso ha cambiado en el camino".



Dubón ha visto cómo ha cambiado la dinámica desde que llegó el primer hondureño el pasado 21 de noviembre. "Ahora hubo un acompañamiento más cercano de la Oficina de Regulación Migratoria", cuando antes solo llegaban a esa dependencia de Gobierno y luego eran trasladados sin acompañamiento al refugio.



La portavoz de Migración comentó a Efe que los dos migrantes que no fueron admitidos en Guatemala "decían que eran hondureños y las autoridades estadounidenses así lo comprobaron, pero sin documento de identificación no podían ingresarlos".



Estos dos migrantes "no descendieron" del avión "porque cuando arriba el vuelo el personal de Migración se acerca al avión, donde ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU., en inglés) entrega un listado, en el caso de los hondureños, también, y estos no traían consigo una identificación".



De acuerdo al procedimiento una vez llegados a la Fuerza Aérea Guatemalteca, tras descender del avión procedente de Estados Unidos, los retornados bajo el acuerdo de cooperación de asilo o "tercer país seguro", identifican si tienen temores (si es que no lo han hecho ya en EE.UU.) en la ventanilla de Migración, donde se les pregunta qué opción del acuerdo tomarán: asilo, protección o retorno asistido a su país de origen.



Este lunes hubo otro vuelo con retornados en el que solo fueron trasladados guatemaltecos (110, en total), procedente de Mesa, Arizona, Estados Unidos.