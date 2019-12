Joven "desaparecida" al abordar un taxi en México andaba de fiesta

Ciudad de México.

La joven Karen Espíndola, que movilizó a las fuerzas de seguridad y a la sociedad mexicana tras desaparecer la noche del martes luego de abordar un taxi en Ciudad de México se encontraba de fiesta, informaron medios mexicanos este jueves.

La supuesta desaparición de Karen fue tendencia en redes sociales en todo el país después de que su hermano denunciara en Twitter que la joven se encontraba desaparecida tras advertir a su madre que el conductor del taxi en el que se trasladaba se veía sospechoso.



"Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero", le dijo Karen a su madre, quien le respondió que bajara del auto y le pidió que le mandara su ubicación, sin recibir respuesta.

Ante la falta de comunicación de Karen, su hermano denunció en Twitter su desaparición, que se viralizó rápidamente con la etiqueta #tebuscamosKaren, mientras las fuerzas de seguridad montaron un operativo para dar con el paradero de la joven.

Tras más de diez horas de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas, la joven llegó a su casa por su propio pie donde se encontró con sus familiares angustiados e investigadores de la Fiscalía.

Este jueves, medios mexicanos divulgaron imágenes de las cámaras de seguridad de un bar en el que se observa a Karen bajar de un taxi e ingresar al local donde saluda a varias personas

Otro video, con horario de las 23:51 horas, muestra a la joven bailando con un hombre, que viste una playera azul y un pantalón oscuro, dentro del mismo bar.



Posteriormente, a las 02:24 horas Karen aparece platicando con otro sujeto, quien viste camisa, pantalón y zapatos oscuros, con quien se retira del lugar a las 02:32 horas.



El hermano de la joven, Daniel Espíndola salió en su defensa luego de recibir una ola de críticas en redes sociales, afirmando que se equivocó en confiar en su hermana pero no en esforzarse para encontrarla viva.



“Aún sabiendo que me equivoqué en confiar en mi hermana, no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la vería con vida. Tantita empatía”, escribió en su cuenta de Twitter.

En días recientes se han producido varios delitos de violencia de género en la Ciudad de México, capital de un país donde se estima que cada día son asesinadas diez mujeres.



Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 46,5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66,1 % (30,7 millones) han enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida.



Asimismo, 43,9 % de las mujeres han enfrentado agresiones del esposo o pareja a lo largo de su relación, y la incidencia es más acentuada entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48 %) que entre quienes lo hicieron a los 25 o más (37,7 %).



En 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, la cifra más alta de los últimos 29 años (1990-2018).