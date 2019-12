Las claves del informe demócrata que pide un juicio político para Trump

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, abusó de su poder al presionar a Ucrania para que investigara a los demócratas y obstruyó la investigación del Congreso en su contra, concluyó este martes un informe de la Cámara Baja que servirá de base para abrir un probable juicio político contra el mandatario.



El alegato contra Trump, publicado por el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja después de una investigación de más de dos meses, ayudará al Comité Judicial del hemiciclo a decidir si redacta cargos contra el presidente y recomienda que se inicie un juicio político en su contra.



"Las pruebas de la negligencia del presidente son abrumadoras, y también lo son las pruebas de su obstrucción al Congreso", indica el informe, de 300 páginas y redactado por la oposición demócrata.

4 RIESGO DE MÁS INTERFERENCIA EXTRANJERA EN 2020

Aunque algunos testigos clave, como el exasesor presidencial John Bolton, están esperando todavía que un tribunal decida si deben cooperar con la investigación, el Comité de Inteligencia explicó que ha decidido no tardar más en presentar su informe porque teme que Trump vuelva a solicitar influencia extranjera en las elecciones.



"Al declarar que su llamada con Zelenski fue 'perfecta', el presidente Trump ha demostrado una voluntad de usar el poder de su oficina para buscar una interferencia extranjera en nuestras próximas elecciones. Dada esa amenaza (...), no podemos esperar" a conseguir más testimonios, indica el informe.



El presidente del Comité de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, dijo además en una conferencia de prensa que está "gravemente preocupado" de que si el Congreso "acepta" lo que hizo Trump, no solo "invita más corrupción de las elecciones por parte de este presidente, sino también por parte del próximo".



Trump, que unas horas antes había llamado a Schiff "maníaco" y un "humano trastornado" con complejos, no reaccionó personalmente al informe, pero su portavoz, Stephanie Grisham, opinó que el documento parece "la diatriba de un bloguero", porque "no hay pruebas de nada". EFE