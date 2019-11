Trump exige a demócratas suspender la "farsa" del juicio político

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el miércoles poner fin de inmediato a la investigación de juicio político en su contra tras un explosivo testimonio de uno de sus altos diplomáticos, calificando las audiencias en el Congreso como una cacería de brujas.



"Esta caza de brujas debe acabar YA. ¡Es tan mala para nuestro país!", escribió Trump en su cuenta de la red Twitter después de que Gordon Sondland, cercano a la Casa Blanca y embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, declaró a los legisladores que había estado siguiendo las órdenes de Trump en busca de un acuerdo "quid pro quo" (una cosa por otra) con Ucrania.





Estos signos de molestia evidenciados por Donald Trump el día de la audiencia de un actor clave en este asunto, la cual ensombrece su campaña de reelección, contrasta con sus comentarios dos días antes cuando estaba considerando testificar ante los congresistas de los comités encargados de las investigaciones.



La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, sugirió "que testifique en la falsa investigación de juicio político, e incluso dijo que podía hacerlo por escrito", escribió el lunes.



"Aunque no hice nada malo y no me gusta dar crédito a esta parodia de justicia, me gusta esta idea", agregó. "Lo consideraré seriamente".

Vea: Sondland implica a Pompeo en caso de la llamada a Ucrania



Sin embargo, Sondland sostuvo ante los congresistas que Trump había condicionado una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al inicio de investigaciones de Kiev contra el que se consideraba su principal rival politico, el precandidato demócrata y exvicepresidente estadounidense Joe Biden.



También aseguró que estaba convencido de que la ayuda militar crucial a Ucrania también dependía de la apertura de estas investigaciones, a pesar de que reconoció que Donald Trump no le había informado personalmente de esa relacionamiento.