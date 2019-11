Corte Suprema se muestra dividida por futuro de "dreamers" en EEUU

Washington, Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos pareció dividida este martes sobre la decisión del presidente Donald Trump de terminar con el programa que protegía de la deportación a más de 600,000 "dreamers", llegados al país sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños.



Estos jóvenes están en un limbo jurídico desde que Trump eliminó en 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) iniciado por su predecesor Barack Obama en 2012.



Esa disposición les ha permitido trabajar, estudiar y conducir, y ha evitado su deportación a países que muchos de ellos no recuerdan.





Ahora, su destino depende de los nueve jueces que componen el tribunal. En la Corte, cinco magistrados son conservadores y dos de ellos fueron nombrados por el presidente republicano.



Afuera de la Corte, en Washington, cientos de personas se congregaron gritando "Nuestro hogar está aquí", para expresar su apoyo a los "dreamers" (soñadores).



Arelis Hernández, una beneficiaria del programa de 36 años que vive en California, acampó fuera del tribunal durante dos días para poder entrar a la audiencia.



"Fue abrumador estar adentro", contó a la AFP. "Nuestras vidas están en sus manos, las decisiones que ellos tomen van a afectarnos", explicó.



La decisión de Trump, parte de su política dura contra la inmigración, es uno de los principales casos que analiza la corte en esta temporada.



Una "política ilegal"

Los tribunales que tomaron los recursos a favor de los "dreamers" señalaron que la suspensión del programa había sido decidida de forma "arbitraria" y "caprichosa".



El representante del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, argumentó este martes que la administración no podía mantener una "política ilegal".



Estos argumentos parecieron satisfacer a varios de los jueces conservadores.

Uno de los abogado de los "dreamers", Theodore Olson, replicó que la decisión del gobierno de terminar este programa generó consecuencias abruptas, tangibles y adversas, y perturbaciones sustanciales para las vidas de cientos de miles de personas y para sus familias, empleadores y para sus comunidades.



La jueza Sonia Sotomayor dijo que tenía algunas dificultades a la hora de entender la ilegalidad de DACA.



"Esto no se trata de las leyes, se trata de destruir vidas", agregó la jueza.



En la mañana, Trump dijo en Twitter que muchos de los beneficiarios de este programa ya no son tan jóvenes y están "lejos de ser ángeles", e indicó que algunos son criminales "curtidos", pese a que para entrar en el programa es necesario no tener antecedentes penales.