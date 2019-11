Perú abre su espacio aéreo a avión mexicano para recoger a Evo Morales

Buenos Aires, Argentina.

El presidente electo de Argentina, el peronista Alberto Fernández, confirmó este lunes que Perú decidió abrir su espacio aéreo a un avión de México que irá a buscar a Evo Morales, quien dimitió ayer a la Presidencia de Bolivia en medio de una grave crisis y aceptó hoy el asilo ofrecido por el Gobierno mexicano.



"Mi gratitud al presidente de Perú, Martín Vizcarra, porque ha abierto el espacio aéreo peruano para que pueda llegar el avión de México para buscarlo a Evo", reveló Fernández al hablar durante la presentación de un libro en Buenos Aires.



Fernández, que asumirá la Presidencia argentina el próximo 10 de diciembre, destacó que Vizcarra "se movió diplomáticamente para tratar de facilitar la llegada de ese avión, que todavía estamos esperando que llegue y espero que pronto".





Este domingo, Morales anunció la repetición de las elecciones presidenciales en su país después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detallara numerosas irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre en los que resultó reelegido por un cuarto mandato.



Pero poco después, y ante las presiones de policías y militares, Morales confirmó su renuncia a la Presidencia después de casi 14 años en el poder.



México ofreció dar asilo a Morales, que lo aceptó este lunes.



Fernández, que insiste en que lo que ocurrió en Bolivia ha sido un "golpe de Estado", dijo que hoy es para él "un día aciago".



"No es un buen día para nosotros porque en Bolivia se interrumpió la democracia", aseveró.





A su juicio, en Bolivia "las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que uno no sabe bien dónde termina".



"Gracias a Dios, existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales", sostuvo.



En este sentido, expresó su "enorme gratitud" al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "que generosamente y rápidamente fue en socorro" de los bolivianos que "estaban siendo perseguidos" y "asiló a decenas de bolivianos" en la embajada mexicana en Bolivia.



"Mi gratitud eterna al presidente López Obrador", insistió Fernández.

También resaltó la actitud del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, con quien dijo conversó en la noche de este domingo.



"Anoche lo llamé preocupado por la situación e inmediatamente, con gran generosidad, me dijo que las puertas de Paraguay estaban abiertas para Evo Morales, para asilarlo y darle tranquilidad", señaló.



"No hizo falta eso porque México ya nos había dado la ayuda, pero mi gratitud al presidente Abdo", insistió.



Fernández destacó que con estas actitudes "la democracia se afianza entre nosotros".



"No hay ningún ejército que haya liberado a un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda y para que hablemos claro y sin mentiras", recalcó, luego de que el Gobierno de Mauricio Macri se negara a reconocer un golpe en Bolivia. EFE