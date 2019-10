Evo Morales-Carlos Mesa: una áspera historia de enemigos íntimos

La Paz, Bolivia.



La tormentosa relación entre Evo Morales y Carlos Mesa, enfrentados por la presidencia de Bolivia, se remonta a los noventa y sólo tuvo cuatro años de tregua, cuando ambos se aliaron en la demanda marítima contra Chile.

Morales y Mesa se dieron el primer apretón de manos en un set de televisión en septiembre de 1994 cuando el periodista e historiador conducía "De Cerca", un exitoso programa de entrevistas al que fue invitado el entonces líder de los productores cocaleros.

Diversas razones hicieron que "no desarrolláramos una empatía personal", evoca el ahora candidato opositor, de 66 años.



El siguiente saludo fue en 2002 cuando Mesa asumió la vicepresidencia de Bolivia en la fórmula del empresario liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, quien en una anterior gestión había privatizado las grandes empresas estatales.

Morales, quien cumple este sábado 60 años, perdió en 2002 por poca diferencia en unos comicios en los que se denunció fraude en beneficio de la dupla ganadora de Sánchez de Lozada y Mesa.



En el acto de posesión de Sánchez de Lozada, Morales apenas saludó a Mesa y "se dio la vuelta displicente", según relata el periodista en su libro "Presidencia sitiada".

Mesa sucedió al presidente Sánchez de Lozada, cuando éste renunció meses después por la presión de una rebelión popular que se saldó con más de 60 muertos y 500 heridos.

1 Coca y gas

Desde la presidencia, Mesa tuvo que lidiar con Morales en un ambiente de discrepancia por temas centrales como el límite de las plantaciones de coca legal para el consumo y fines rituales de los indígenas y el destino del gas natural, una gran fuente de ingresos para los bolivianos.

Evo Morales lideró entonces una furibunda oposición que concluyó en marzo de 2005 con la renuncia de Mesa, que responsabilizó entonces al líder cocalero por el clima de agitación en el país.

Otro memorable apretón de manos entre ambos ocurrió cuando Morales se convirtió el 22 de enero de 2006 en el primer presidente indígena de Bolivia, tras arrasar con los partidos que dominaron la escena política durante dos décadas en una suerte de rotación entre tres partidos grandes y otras fuerzas menores.

"Lo que me hiciste en marzo (cuando Mesa acusó a Morales de las tensiones en Bolivia) no te lo voy a perdonar nunca, eso es algo muy grave que no se olvida", le habría dicho entonces Morales a su predecesor.