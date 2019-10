Gobierno mexicano apoyará la investigación estatal sobre emboscada a policías

México.

El Gobierno federal de México apoya a las autoridades del estado de Michoacán (oeste) en la investigación sobre el asesinato de 13 policías estatales ocurrido este lunes, sin consideraciones políticas o ideológicas, afirmó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.



En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Durazo indicó que el Gobierno de Michoacán conduce la investigación de la emboscada en que murieron policías locales "con todo el apoyo del Gobierno federal".



"Hemos hecho un compromiso que se ha cumplido al pie de la letras: la seguridad pública es un espacio de neutralidad política", declaró el secretario.



Aseguró que la relación con los gobernadores estatales es "extraordinaria" y está despojada "de cualquier ingrediente de carácter político o ideológico".



El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró el lunes que este ataque, ocurrido en el municipio de Aguililla, no quedará impune y deploró la falta de coordinación de las áreas de seguridad federales, estatales y municipales.



Lea: Cuba recogerá firmas para reclamar libertad de Lula

La Fiscalía del Estado, encargada de las investigaciones, recabó diversas evidencias en la zona del ataque contra cinco vehículos de la Policía Estatal, donde se hallaron cartulinas con misivas en las que el Cártel Jalisco Nueva Generación se atribuyó el ataque y advirtió de nuevos atentados contra las fuerzas de seguridad.



Al respecto, Durazo insistió este martes en conferencia de prensa en la buena coordinación con las autoridades estatales y subrayó que la Guardia Nacional ya opera en Michoacán, si bien reconoció que las autoridades municipales no están de acuerdo en ello.



"El municipio no está de acuerdo; no ha firmado un convenio de colaboración con el Gobierno del estado. El municipio puede tomar la decisión que mejor corresponda desde su perspectiva", expuso el funcionario.



Sin embargo, añadió, la visión del Gobierno federal es que "la coordinación y un eventual mando (policial) único agregan eficacia al trabajo de los cuerpos de seguridad".



En su oportunidad, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, apuntó que desde el lunes todo el gabinete de seguridad está atendiendo el caso de Aguililla.



"El día de ayer por parte de la Sedena se reacondicionó el dispositivo que está ahí en Michoacán. Se movieron 80 hombres hacia el área donde fue la emboscada, y también un helicóptero está en esa área buscando o haciendo reconocimientos", apuntó.



Asimismo, indicó que "las demás entidades o dependencias del gabinete de seguridad también están poniendo efectivos".



Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien abandonó el PRD para fundar su Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que su Administración está ayudando a las autoridades del estado.



"Vamos a seguir con nuestra estrategia, y estoy optimista. Creo que vamos a lograr la paz en el país, que vamos a lograr que estos hechos violentos no ocurran. Es un proceso y vamos avanzando con mucha firmeza", expuso.



Subrayó que se van a atender "las causas que originan esta descomposición social".



"Para nosotros es muy importante que haya bienestar, que se puede conseguir la paz con justicia", enfatizó.



Apuntó que él no ha escuchado que los estados se sientan "solos" en la lucha contra la inseguridad, al responder al cuestionamiento de una periodista.



"Trabajamos todos los días (para atender el problema de la inseguridad). Quisiera que hubiera más avance, pero (los Gobiernos anteriores) dejaron crecer mucho el problema y hubo estrategias equivocadas, queriendo enfrentar la violencia con violencia", dijo.



Añadió que ahora, en su Gobierno, no se puede "ajusticiar ni masacrar" como se hacía antes. Texto y foto de EFE.