Adolescentes evitan ayudar a joven apuñalado y graban su muerte

Nueva York, Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses investigan el asesinato de un adolescente afroamericano en el estacionamiento de un centro comercial ubicado cerca de su escuela secundaria en Long Island, Nueva York (EEUU).

El hecho ha causado indignación en EEUU luego de que trascendiera que la víctima, Khaseen Morris de 16 años de edad, fue atacado por un grupo de adolescentes en frente de decenas de estudiantes que grabaron el hecho pero se negaron a defenderlo.

Morris estudiaba en la Oceanside High School y había recibido amenazas de un alumno de otra escuela luego de que saliera con su ex novia.

Uno de sus familiares relató a medios locales que el ex novio de la joven a la que el adolescente pretendía había enviados amenazas de muerte a Khaseen pero que éste no le temía. "No estaba preocupado por eso y no tenía planeado buscar una pelea pero tampoco iba a huir de una", dijo su hermana.

"Nadie sabía que el (atacante) iba a traer a mucha gente a la pelea y un cuchillo", agregó.

Imágenes del ataque muestran a Morris siendo apuñalado repetidas veces por el agresor sin que los más de 50 estudiantes que presenciaban el hecho hiciera algo para detener el ataque, más que grabar con sus celulares.

El Detective Stephen Fitzpatric, del condado de Nassau, no ocultó su indignación por el hecho en una conferencia de prensa. "Los estudiantes se pararon allí a grabar su muerte en video en lugar de ayudar a Khaseen", indicó.

La policía de Nassau busca ahora a siete adolescentes que estuvieron involucrados en el ataque después de revisar las cámaras de seguridad del centro comercial.

La familia de Morris realizó una vigilia en memoria del joven.