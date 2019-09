Incendio de barco en California deja 20 muertos y 14 desaparecidos

California, Estados Unidos.

El incendio y posterior hundimiento de un barco de buceo dejó al menos 20 muertos, que fueron localizados esta noche tras intensas labores de búsqueda durante toda la jornada, y 14 desaparecidos cerca de la isla de Santa Cruz (California, EEUU).



Fuentes de la Guardia Costera de Los Ángeles-Sector Long Beach actualizaron Efe la cifra de cadáveres encontrados por los agentes, al tiempo que indicaron que aún permanecen 14 personas sin localizar.



Desde la madrugada del lunes las autoridades lanzaron una extensa operación de búsqueda mientras se preparaban para la posibilidad de no encontrar más supervivientes más allá de los 5 confirmados.



Por el momento, los equipos de rescate de California continuarán buscando a posibles supervivientes, informó Mike Eliason, el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, en declaraciones a la cadena de noticias CNN.



La mayoría de los tripulantes del barco, llamado Conception, estaba durmiendo bajo la cubierta de la embarcación cuando se declaró el incendio la madrugada del lunes, según la Guardia Costera.



La misma agencia corroboró que a bordo del barco viajaban 39 personas, de los cuales 6 eran miembros de la tripulación y 33 eran pasajeros.



Los cinco supervivientes -dos de ellos con heridas en una pierna- eran miembros de la tripulación que estaban despiertos sobre la cubierta y saltaron al agua, donde fueron rescatados por una embarcación de ocio llamada Grape Escape y llevados a la costa, apuntó la Guardia Costera.



Tras varias horas de búsqueda bajo una densa niebla, la oficina forense del alguacil del condado de Santa Bárbara se preparaba para la posibilidad de no hallar más tripulantes vivos.



La Guardia Costera recibió una llamada de socorro sobre las 03.15 hora local (10.15 hora GMT) y envió rápidamente a equipos al lugar, pero el bote se hundió mientras trataban de apagar el fuego.



"No puedo respirar", dijo uno de los tripulantes del barco en la llamada de socorro, cuya grabación entrecortada publicaron varias cadenas de televisión locales.



"¿No tiene ningún tipo de equipo contra incendios a bordo? ¿Ni un extintor?", preguntaba a su interlocutor en el barco el responsable de la Guardia Costera que atendió la llamada, sin recibir una respuesta audible, de acuerdo con la cadena CNN.

"Cuando llegó la llamada, el barco ya estaba completamente envuelto en llamas", relató la capitana Monica Rochester, comandante de la Guardia Costera de Los Ángeles-Sector Long Beach, en una conferencia de prensa.



Se desconocen los motivos del incendio del Conception, una embarcación de la compañía de submarinismo Truth Aquatics que partió el sábado desde Santa Bárbara para una excursión de buceo y tenía previsto regresar a la costa este mismo lunes sobre las 17.00 hora local (00.00 horas).



Las autoridades no tienen razones para sospechar un acto "criminal", pero tampoco han descartado esa posibilidad, e indagan igualmente en la opción de que fueran los tanques de propano a bordo del barco los que provocaran una ignición, según Brown.