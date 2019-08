Hamás detiene a varios sospechosos por las explosiones de anoche que mataron a 3 policías

Gaza.



Las fuerzas de Hamás en Gaza han comenzado las detenciones de sospechosos de estar detrás de las dos explosiones anoche en Gaza en las que murieron tres policías y otras tantas personas fueron heridas, una de ellas una mujer, en una muestra de la inestabilidad que se vive en la Franja.



Eyad al Bozom, portavoz del Ministerio de Interior del enclave, informó esta miércoles de que "varias personas" -decenas según medios locales- han sido arrestadas en conexión con los incidentes, que tuvieron lugar en puestos de control policiales y que el grupo atribuyó en un primer momento a ataques israelíes, pese a que el Ejército israelí negó haber disparado contra el territorio.



Interior confirmó la muerte de los tres oficiales, a los que identificó como Salameh al Nadim de 32 años: Alaa al Gharbali, de la misma edad, y Wael Khalifa de 45, y detalló que las explosiones tuvieron lugar al sudeste de Gaza capital.

Nadie se ha adjudicado aún la responsabilidad de los ataques y las fuerzas de Hamás en Gaza han declarado el "estado de alerta y emergencia" ante lo ocurrido.



Ismail Haniye, líder de Hamás, que controla de facto el enclave desde 2007, también apuntó a la autoría de Israel, al indicar en un comunicado que "lo que no ha logrado (Israel) con guerras y bloqueo, no lo logrará con estos posibles crímenes y explosiones".



Algunos medios locales sugieren hoy la posibilidad de que se tratase de ataques suicidas perpetrados por residentes en Gaza en lo que podría ser una acción contra Hamás, pese a que este extremo no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial.



Las explosiones se producen en medio de un aumento de la tensión en las últimas dos semanas, con cinco jornadas de lanzamientos de cohetes desde el enclave hacia Israel y un incremento de infiltraciones a Israel, que no han sido reivindicados por las milicias armadas de Gaza, y según los expertos apuntan a acciones individuales.