Suspenden de nuevo la sesión legislativa en Haití sobre un juicio al presidente

Puerto Príncipe.



La Cámara de Diputados de Haití suspendió este lunes por segunda vez en una semana la sesión para debatir si aprueba o no un juicio político contra el presidente del país, Jovenel Moise, por supuesta corrupción.



El presidente del hemiciclo, Gary Bodeau, anunció que la jornada se reprogramará, sin dar una fecha, por falta de quórum y garantías de seguridad, tras varias horas de intentos por iniciar los debates.



Los diputados oficialistas, que forman mayoría en la Cámara, no se integraron a la reunión legislativa, en la que sí estuvieron presentes casi todos los opositores.



"Por la falta quórum, de seguridad y garantías que impiden continuar con la serenidad de la sesión, vamos a posponer la sesión para otra fecha", dijo Bodeau.



Cuando Bodeau anunció la suspensión, poco antes de las 18 horas locales (22.00 GMT), solo había 60 diputados en el hemiciclo de una matrícula de 111 legisladores.



El miércoles pasado fue suspendida una primera sesión de juicio político, luego de cinco horas de insultos cruzados entre los diputados del Gobierno y de la oposición.



Los legisladores opositores exigen que se conozca el proceso contra Moise, previo a la sesión donde el primer ministro, Fritz William Michel, deberá presentar su programa de Gobierno para ser refrendado o no por la Cámara de Diputados.



Los diputados opuestos a Moise lo acusan de beneficiarse, a través de su empresa Agitrans, de fondos irregulares procedentes del programa Petrocaribe, por el que Venezuela envía petróleo a varios países del Caribe en condiciones ventajosas.



La moción de la oposición, presentada el pasado junio, pide que la Cámara baja acuse a Moise de cometer un delito de "alta traición" por su supuesta implicación en el caso Petrocaribe.



Si Moise fuera acusado de alta traición, se desencadenaría un juicio político en el Senado que podría llevar a la destitución del mandatario, que está en el poder desde 2017.



La prensa ha filtrado parte del informe que remitió el Tribunal de Cuentas al Parlamento el pasado 31 de mayo, en el que, según esas versiones, se constata que Agritrans recibió millones de dólares procedentes de Petrocaribe para la ejecución de varios proyectos que nunca se llevaron a cabo.



El informe del órgano de contraloría calificó de "grave" la manera en que varios Gobiernos han gastado más de 2.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe entre 2008 y 2016, la mitad de los recursos generados por el programa durante ese período.



En medio de un clima turbulento por estas acusaciones, Moise no ha logrado formar un Gobierno estable desde que el Parlamento cesó al primer ministro Jean Henry Ceant el pasado marzo.