Video: Policía mata a mujer embarazada en Texas

Texas, Estados Unidos.

Un oficial de la Policía de Texas (EEUU) mató de varios disparos a una mujer momentos después de que esta le advirtiera a gritos que estaba embarazada en un suceso ocurrido en la noche del lunes y que fue captado en video por un vecino, reportan este martes medios locales.



El tiroteo donde perdió la vida Pamela Shantay Turner, tal y como fue identificada por familiares, ocurrió en la ciudad de Baytown, cercana a Houston, principal ciudad de Texas.



El teniente de la Policía local Steve Dorris dijo que el oficial estaba patrullando un complejo de apartamentos e intentó arrestar a la mujer, de 45 años, a la que el agente ya conocía pues ella tenía cuentas pendientes con la justicia.





En el video, tomado por uno de los vecinos, se oye a la mujer decirle al oficial: "Me estás acosando" y "estoy caminando hacia mi casa".



Las imágenes muestran al oficial aparentemente tratando de esposar a la mujer, pero ella se libera, momento tras el cual el agente dispara su pistola eléctrica Taser y ella cae al suelo.



Luego se produce una pelea, en la que la mujer le pregunta a gritos "¿por qué?", pero el oficial no responde y sigue intentando arrestar a la mujer, quien agita los brazos y grita: "Estoy embarazada".



La lucha continuó y, según la Policía de Baytown, la mujer "pudo obtener el control del Taser y lo utilizó contra el oficial". En el video se ve al agente que retrocede y dispara en cinco ocasiones contra Shantay Turner.



Dorris informó de que el oficial, con 11 años de experiencia en el Departamento de Policía, fue "obligado" a dispararle a la mujer, después de que ella se hiciese con la pistola eléctrica del agente y la usase en su contra, aunque aclaró que el uniformado no sufrió heridas graves.

La Policía también indicó que aún no podían confirmar si estaba embarazada y que será la autopsia la que lo determine.



"Es un evento trágico para todos los involucrados, por supuesto, nuestros corazones están con la familia de la fallecida y con nuestro oficial", comentó a Dorris en las redes sociales de la corporación.



De acuerdo al diario Baytown Sun, el oficial recibió tres días de licencia administrativa pagada como parte de la "práctica habitual" por parte de Departamento de Policía en este tipo de casos. EFE