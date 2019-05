General venezolano llama a militares a levantarse contra Maduro

Caracas, Venezuela.

Un general venezolano llamó a la Fuerza Armada a levantarse contra el gobierno de Nicolás Maduro, en un video difundido por redes sociales.



"Es hora de levantarnos, es hora de luchar (...), es hora de que la Fuerza Armada Nacional tome conciencia", dijo Ramón Rangel, quien se identificó como general de división de la Aviación.



Sin embargo, una fuente cercana a la Fuerza Armada señaló este lunes a la AFP que el oficial "desde hace años estaba fuera de la Aviación" y venía administrando una "empresa estatal venezolana en Cuba".





Vestido de civil, desde un lugar desconocido, Rangel llamó el domingo a la "unión militar" para "cambiar este sistema político".



El 27 de noviembre de 1992, el oficial participó en un intento de golpe de Estado de aliados de Hugo Chávez, quien fuera presidente desde 1999 hasta su muerte en 2013, contra el entonces mandatario Carlos Andrés Pérez.



"Quienes no tienen moral jamás podrán dañar a la patria y menos a la Aviación Militar Bolivariana. Venceremos. ¡Viva la Revolución!", reaccionó en Twitter el comandante de la Aviación, general Pedro Alberto Juliac.



Su mensaje acompaña una foto de Rangel, en blanco y negro, cruzada con la frase: "Traidor del pueblo y de la revolución".



La declaración de Rangel llega tras la fallida rebelión militar encabezada el 30 de abril por Juan Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países.



Guaidó llama constantemente a la Fuerza Armada a desconocer a Maduro. Rangel, sin embargo, no mencionó esa insurrección, por la cual fueron expulsados 56 oficiales del cuerpo castrense por el mandatario socialista.



"No sigamos diciendo leales siempre, traidores nunca, porque estamos siendo traidores a la Constitución", agregó el oficial, refiriéndose a un lema que pronuncian las Fuerzas Armadas a favor de Maduro.

Se trata de uno de los militares de más alto rango que se ha pronunciado contra el gobernante. El pasado 2 de febrero, el general de división Francisco Yánez, también de la Aviación, reconoció a Guaidó como presidente.



Otros oficiales de menor rango han hecho declaraciones similares, pero el líder socialista mantiene el apoyo de la cúpula castrense.



Según la experta en el área militar Rocío San Miguel, el caso de Rangel muestra que incluso entre los oficiales chavistas hay fracturas con respecto a Maduro, en medio de la grave crisis socioeconómica del país.