Equipos de rescate buscan sobrevivientes de tornado en Alabama

Alabama, Estados Unidos.

Equipos de rescate intensificaron este lunes la búsqueda de sobrevivientes en Alabama, un día después de que varios tornados azotaran este estado del sureste estadounidense con vientos que alcanzaron los 273 Km/hora y dejaron al menos 23 muertos, entre ellos tres niños.



"Describiría el daño que hemos visto en el área como catastrófico", dijo el comisario del condado de Lee, Jay Jones.



"Parece como si alguien hubiera agarrado un cuchillo gigante y con él raspara el suelo", añadió. "Ahora hay bloques donde antes había casas, todo está lleno de escombros, los árboles fueron arrancados de raíz (...) y las zonas boscosas están destruidas".





"No puedo recordar que hayamos sufrido una situación donde hayamos tenido tantas pérdidas de vida en al menos los últimos 50 años", añadió el comisario.



Dijo que la cifra de muertos se mantiene en 23 y que "docenas" de casas quedaron destrozadas.



El jefe forense del condado de Lee, Bill Harris, precisó que había tres niños -de seis, nueve y 10 años- entre los 23 fallecidos, sin dar más detalles.



Una de ellos, Taylor Thornton, que iba a cuarto grado de escuela, murió cuando visitaba a una amiga en este condado.



"Se fue al cielo", dijo su tía Kay Thornton al canal local WSFA 12, filial de NBC, antes de romper en llanto. "No se siente real. No se siente".





El comisario Jones advirtió que el balance de víctimas puede aumentar. "Hay mucha gente de la cual no tenemos noticias", dijo. Y otros fueron hospitalizados con "heridas muy graves".



Las operaciones de rescate se habían suspendido el domingo por la noche debido a las peligrosas condiciones climatológicas en la zona, pero se reanudaron la mañana del lunes.



La estela de destrucción que dejaron los tornados es de medio kilómetro de ancho y se prolonga por varios kilómetros, dijo Jones.



Chris Darden, del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en Birmingham, Alabama, dijo en una conferencia de prensa a media tarde que "el tornado que golpeó el condado de Lee fue el que causó daños más importantes".



Su oficina catalogó este tornado como un EF-4, con vientos de 273 Km/hora (170 mph), de una escala de 1 a 5.



Darden informó que se están evaluando los daños en otros dos condados (Macon y Barbour) azotados por tornados preliminarmente evaluados como EF-1, de hasta 177 Km/hora.





En Lee, los vientos fueron tan poderosos que levantaron un cartel publicitario y lo soltaron a más de 30 kilómetros de distancia, en la frontera con Georgia, según relatos de prensa.



Más de 6.000 hogares quedaron sin electricidad en Lee, según la empresa PowerOutage.US, y otros 16.000 sufrieron cortes en Georgia.



La búsqueda de desaparecidos se concentra en el área de Beauregard, unos 95 Km al este de la capital, Montgomery.



"¡Busquen refugio ahora!"

El lunes, las vías en las áreas más golpeadas eran intransitables por los escombros y esto obstaculizaba los esfuerzos de rescate.



El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y dijo que la agencia de gestión de emergencias FEMA "ha recibido instrucciones directas [de él] de darle un tratamiento A-plus al estado de Alabama y a la gente maravillosa que quedó tan devastada por los tornados".



El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) había emitido el domingo una advertencia de tornado para áreas que incluían el condado de Lee. "¡BUSQUEN REFUGIO AHORA! Vayan a un sótano o una habitación interior en el piso más bajo de un edificio sólido. Eviten las ventanas".



La advertencia para el primer tornado fue emitida a las 14:58 pm, dijo el NWS. La del segundo tornado ocurrió menos de una hora después, a las 15:38.



Las escuelas permanecerán cerradas hasta el martes mientras las autoridades localizan a los maestros.