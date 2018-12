EEUU arrestó a inmigrantes que se ofrecieron a acoger menores

Washington, Estados Unidos.

Las autoridades de EEUU arrestaron a más de un centenar de inmigrantes irregulares sin antecedentes cuando se ofrecieron a acoger a menores inmigrantes que habían llegado al país sin estar acompañados de un tutor, informó hoy el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).



Un total de 109 personas fueron detenidas tras haberse presentado voluntariamente para hacerse cargo de la asistencia de los menores, que se encontraban bajo la custodia de EEUU después de haber entrado al país sin acompañamiento de un mayor de edad en los últimos meses, apuntó a Efe un portavoz de la agencia migratoria.



Las detenciones, amparadas en que los arrestados eran supuestos inmigrantes irregulares, se produjeron como resultado del examen del historial de las personas que se ofrecieron para ejercer el cuidado de estos niños, que ICE realizó entre julio y noviembre.



Según estos datos, alrededor del 80 % de las 25,000 personas analizadas eran supuestamente inmigrantes irregulares que se encontraban en EEUU.

Además de esos 109 que no habían cometido ningún crimen, las autoridades arrestaron a otras 61 personas que sí tenían antecedentes delictivos.



Al ser preguntado por Efe, el portavoz de ICE no confirmó qué proporción de los detenidos se encuentran en centros de detención de esta agencia migratoria.



Las cifras difundidas hoy se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado polémicas medidas para frenar la inmigración irregular en la frontera con México, incluida la separación de familias con menores en la frontera.



De acuerdo con medios de comunicación locales, el número de menores inmigrantes que se encuentran bajo custodia estadounidense ha superado los 14,000 niños no acompañados, un máximo histórico. EFE