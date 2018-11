Mónica Lewinsky confesó lo que hizo para volver loco a Bill Clinton

Redacción.

Fue una jugada accidental pero la supo aprovechar: un descuido en la vestimenta de la becaria Mónica Lewinsky logró captar la atención del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.

El 14 de noviembre de 1995 fue la primera vez que Lewinsky y Clinton estuvieron a solas besándose alocadamente. La joven becaria fue aceptada en la residencia presidencial para que asistiera las llamadas de los congestionados teléfonos de la Casa Blanca.

Lewinsky contó en un programa producido por la cadena A&E que esa tarde se celebró una fiesta sorpresa para un miembro del equipo del presidente. Clinton y la becaria asistieron al encuentro informal.

Durante la fiesta, Lewinsky confesó que se dio cuenta de que su tanga estaba a la vista. En un momento dado se percató de que Clinton la observaba y decidió dejar su ropa como estaba.

"Me di cuenta de que la parte superior de mi ropa interior había estado mostrándose, mi ropa interior era una tanga. Y pensé: 'Bueno, subiré el juego'. Sabía que él estaba saliendo de una habitación. Y en lugar de arreglarme los pantalones, como lo hubiera hecho en cualquier otra incidencia, no lo hice. No era evidente para todos los demás en la sala, pero él se dio cuenta", relató Lewinsky.

Y añadió: "Recuerdo que me hizo preguntas: ¿Dónde fui a la universidad? Cosas así. No creo que en ese momento de mi vida mi corazón haya latido tan rápido. Le solté: '¿Sabes?, estoy enamorada de ti'. Y él se echó a reír, sonrió y me preguntó si quería ir a la oficina de atrás. Y lo hice".

Era el inicio de una relación que duraría casi dos años. Durante ese período tendrían al menos un encuentro sexual por semana.

"Estaba oscuro y finalmente me preguntó si podía besarme y le dije que sí. Después de poco de tiempo, volví a mi escritorio. Y en algún momento más tarde en la noche, yo era la única persona en la oficina. Y volvió a entrar y dijo: 'Si quieres encontrarte conmigo en el estudio posterior en 10 minutos, puedes hacerlo'. Así lo hice. Y se volvió más íntimo a partir de ahí", contó.

"No hablo de esto muy a menudo y todavía no me siento cómoda hablando de eso. Es una de esas cosas donde no es como si no hubiera registrado que él era el presidente. Obviamente que sí lo era. Pero creo que de una manera, en el momento en que estuvimos en la oficina administrativa por primera vez, la verdad es que creo que significó mucho para mí que la persona que otras personas deseaban, me deseaba", aseguró Lewinsky.

La exbecaria también expuso cómo fueron sus encuentros sexuales con Clinton y desmintió que alguno hubiera sido en el Salón Oval: "Tenía una oficina personal privada. Ahí es donde tuvo lugar cada encuentro íntimo. Los encuentros florecieron en una relación. Pero nada sucedió dentro de la Oficina Oval propiamente dicha. Hablaríamos y quizás coquetearíamos aquí y allá, pero no ocurría ninguna actividad sexual en la Oficina Oval", aclaró.

El affaire entre Bill Clinton y Monica Lewinsky se descubrió en enero de 1998, cuando una amiga de la joven becaria presentó unas grabaciones al FBI donde se relataban los encuentros sexuales entre ambos.

El escándalo se hizo público y el presidente norteamericano fue sometido a un juicio político por perjurio por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero fue exonerado.