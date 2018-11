Bolton propone a México negociar con Honduras por caravana de migrantes

Washington, Estados Unidos.



El asesor presidencial estadounidense John Bolton dijo hoy en entrevista con Efe que las caravanas de inmigrantes centroamericanos que se encuentran en México y se dirigen hacia la frontera sur del país no son una forma "aceptable" de ingresar a EEUU.



Minutos antes de pronunciar un discurso en Miami sobre la política de EEUU. hacia América Latina, Bolton aseguró que la Administración de Donald Trump ha tenido "muy buenos tratos" con el Gobierno de México con respecto a las dos caravanas con miles de migrantes que recorren este país hacia territorio estadounidense.



El asesor indicó que hay "muchas oportunidades" de negociar con Honduras, Guatemala o El Salvador para atajar este tipo de situaciones, pero que tienen que "tomarse en serio" un tema que es de "seguridad nacional" para Estados Unidos.

Sobre las críticas recibidas por el presidente Donald Trump de anunciar el envío de hasta 15.000 militares a la frontera ante la llegada de los inmigrantes días antes de las elecciones del próximo día 6, Bolton dijo que el mandatario está siendo "injustamente criticado" y pidió ver el tema desde una "perspectiva más amplia".



"No es simplemente inmigración ilegal, es tráfico de personas, tráfico de drogas, son potenciales terroristas entrando, es un potencial de armas de destrucción masiva, es una cuestión de soberanía. Así que hay muchos asuntos muy importantes en juego", afirmó.

El asesor presidencial pide a México tomar medidas contra la caravana de migrantes.

Por ello, pidió ver la decisión sobre el despliegue de militares teniendo en cuenta que es un problema de larga data y recordó que él formaba parte de la Administración del presidente Ronald Reagan (1981-1989) cuando se aprobó la reforma migratoria de 1986, que abrió las puertas a la ciudadanía a millones de indocumentados.



"Se suponía que solucionaría el problema, se realizó un gran esfuerzo y estamos aquí hoy, y me recuerda en muchos aspectos la misma situación que enfrentamos en la Administración Reagan. Así que esto es algo que el presidente heredó", dijo.



Sobre las relaciones con Cuba, Bolton indicó que en los próximos dos meses van a "revisar cuidadosamente" la ley que permite presentar demandas en EE.UU. por expropiaciones en la isla por parte de ciudadanos estadounidenses.



"Sería recomendable analizar este problema con una mirada fresca y revisarlo seriamente", indicó sobre el Título III de la ley Helms-Burton, aunque no dio "garantías" de que la política vaya a cambiar.



En su discurso en Miami, Bolton anunció que el Departamento de Estado ampliará hoy la lista de entidades de propiedad o controladas por los militares o los servicios de inteligencia cubanos con las que los estadounidenses no pueden hacer transacciones financieras. AFP



Este anuncio forma parte de nuevas medidas de presión y sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, a cuyos Gobiernos el asesor definió como "la troika de la tiranía" y les advirtió que "por fin" van a tener enfrente a "alguien que les planta cara". EFE