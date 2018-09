CBS despide a Moonves tras nuevas denuncias de abuso sexual

Nueva York, Estados Unidos.

La cadena televisiva estadounidense CBS anunció este domingo la partida inmediata de Leslie Moonves, su presidente durante 15 años, tras la publicación de nuevas denuncias de acoso y agresión sexual en la revista The New Yorker.



La decisión representa una caída espectacular para Moonves, de 68 años, celebrado en Wall Street por transformar la cadena en la más popular de Estados Unidos y cementar la reputación de su canal de cable Showtime.



Moonves fue denunciado este domingo en la New Yorker por otras seis mujeres que lo acusan de agresión sexual y de obstaculizar sus carreras por rechazar sus avances. Una de ellas contó al periodista Ronan Farrow que Moonves la obligó a practicarle sexo oral y luego la empujó violentamente contra una pared.



Ya en julio otras seis mujeres lo habían denunciado en la New Yorker por manoseos y besos forzados.



CBS dijo en un comunicado publicado en su sitio web que la compañía y Moonves donarán inmediatamente 20 millones de dólares a una o más organizaciones que apoyen el movimiento #MeToo y la igualdad de género en el trabajo.



La cadena precisó que el dinero provendrá de una eventual indemnización de partida para Moonves, que no será entregada hasta que se conozcan los resultados de una investigación sobre las denuncias encargada por CBS.

Moonves niega tajantemente todas las acusaciones y asegura que son parte de una campaña para arruinar su reputación.



CBS anunció asimismo un acuerdo con la familia Redstone, que controla el 80% de los derechos de voto de la cadena, para evitar por al menos dos años una fusión con Viacom, propiedad de la misma familia.



Moonves y varios jerarcas de CBS se oponían a esta fusión impulsada por Shari Redstone, y si no alcanzaban un acuerdo ambas partes debían ir a juicio para resolver el litigio el 3 de octubre en Delaware.



El jefe operativo de CBS, Joseph Ianniello, que se unió a la empresa en 2005 y ocupa ese cargo desde 2013, será el presidente interino hasta que se encuentre un sucesor a Moonves.