El duelo de los octavos de final se desarrollará en el Estadio Al Bayt, por la búsqueda del pase a cuartos de final en Qatar.

El silbante catracho suma una nueva experiencia en el Mundial, su última participación fue en el duelo histórico entre Alemania y Costa Rica, en donde por primera vez una mujer fue la juez central en un Mundial masculino.

Said Martínez fue parte de cuartetas arbitrales en fase de grupos: Túnez vs Australia, Holanda vs Ecuador, Alemania vs Japón, Suiza vs Camerún; Túnez vs Dinamarca, Brasil vs Suiza, Argentina vs Polonia y Alemania vs Costa Rica.