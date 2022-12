Neymar: “Estoy destruido, es la derrota que más me dolió”

El astro brasileño Neymar dijo este sábado que está “destrozado psicológicamente” por la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar 2022, que consideró el revés que más le ha dolido.

“Estoy destruido psicológicamente. Sin duda esta fue la derrota que más me dolió, que me paralizó durante diez minutos y luego me hizo romper en llanto sin parar. Va a doler por muuuuucho tiempo, lamentablemente”, escribió en su cuenta en Instagram.

El ‘10’, de 30 años, destacó la lucha de sus compañeros de equipo en la eliminación en cuartos de final ante Croacia, que los venció en penales (4-2) el viernes tras haber empatado 1-1 en la prolongación.

La caída sepultó el sueño del hexacampeonato de una ‘Canarinha’ que llegó pisando fuerte al torneo y que no alza el título desde 2002.