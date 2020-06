Brillan las modelos virtuales   

El mundo de la moda ha cambiado drásticamente ante este nuevo virus que no permite la cercanía entre los seres humanos. Así, desde portadas con ilustraciones, fotos con drones, y editoriales con "selfies" han aparecido como maneras creativas de seguir produciendo fotos y contenido en este tiempo de crisis.



De esta manera, la creadora Ángela Reyna en colaboración con el artista de la lente Iván Aguirre decidieron crear su nueva campaña creando una modelo totalmente por computadora.



"Tuvimos que echar mano de este recurso debido a que no había modelos disponibles y no era recomendable para nadie del equipo hacer una sesión formal. Por eso platiqué con Ivan, quien siempre me ha acompañado con mis locuras, y bueno estamos muy contentos con el resultado", comenta esta joven quien estudió en Londres y en Milán.



Era digital

Una bella mujer, salida de la imaginación y la computadora luce esta colección la cual toma reminiscencias de la década de los ochentas con una fuerte inspiración en la fortaleza de la mujer, en la valentía y fuerza que tienen todas y cada una de ellas.

Uniéndose al movimiento eco-friendly, la marca también propone una serie de chamarras elaboradas con piel vegana, buscando ser más sustentables con el planeta y formando parte del movimiento #whomademyclothes.

"Además nos unimos al movimiento de slow fashion, en el que buscamos tener mayor atemporalidad con nuestras piezas, creando artículos con los más altos estándares de calidad, para que cada pieza tenga un tiempo de vida más largo que el de una pieza común", finaliza Angela.



ASÍ LO DIJO

"Obviamente no se pueden sustituir a las modelos reales, pero este fue un experimento en una época de necesidad. Creo que esta crisis realmente representa un reto que debemos de asumir de manera creativa".

Ángela Reyna, Diseñadora