Xiomara Castro se reunirá con Claudia Sheinbaum en visita oficial a México

Ciudad de México, México

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arribará este sábado 23 de noviembre a Ciudad de México para sostener una reunión con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, luego de recibir una invitación oficial desde el Gobierno de ese país.

Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la jefa de Estado hondureña tiene previsto llegar a las 17:00 horas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde será recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien encabeza el equipo diplomático encargado del recibimiento.

Este acercamiento representa otro capítulo en la relación bilateral entre ambas presidentas, quienes ya tuvieron un primer encuentro durante la toma de posesión de Sheinbaum en septiembre de 2024, evento al que Castro asistió como invitada especial.

Aunque las agendas oficiales aún no se han hecho públicas, se espera que la conversación aborde temas regionales de interés común, cooperación en materia de desarrollo y posibles iniciativas conjuntas. Hasta el momento, no se ha confirmado si Castro sostendrá otras actividades o reuniones adicionales durante su estadía en México.

Durante su mandato, la presidenta hondureña ha realizado visitas oficiales a 20 países, entre ellos Colombia, Brasil, República Dominicana, Argentina, Estados Unidos, China, Bélgica, Cuba, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, El Salvador, Panamá, Uruguay, España, Bolivia, Italia y Montenegro, consolidando una agenda internacional activa en casi cuatro años de gestión.