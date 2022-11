Vendedores del Perisur protestan en Tegucigalpa

Los vendedores del mercado Perisur se tomaron la mañana de este lunes la salida al sur de la capital de Honduras para exigir la apertura de la estación de buses.

“El alcalde ha venido varias veces a Perisur, pero solo ha venido a mentirnos”, denunció uno de los comerciantes que cargaba un enorme tronco para paralizar el paso.

Los vendedores también se quejan que desde que se cerró la rotonda las ventas de sus productos han bajado, por lo que piden se les habilite el paso.

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la zona para evitar la toma, sin embargo, los manifestantes hicieron caso omiso y detuvieron el paso.

Los vendedores de Perisur advirtieron que si el alcalde capitalino no se acerca a la zona no habilitarán la calle. A su vez, dijeron que no quieren más comisiones municipales, pues solo les han dado “mentiras”.