Universidades deben enseñar sobre criptomonedas y blockchain

Guzmán está seguro que los hondureños deben adoptar estas tecnologías que llegaron para quedarse, de lo contrario, corren el riesgo de enfrentar el mismo destino que miles de carteros a nivel mundial que perdieron sus empleos con la llegada de servicios de correo electrónico como Gmail , o como empresas que no supieron adaptarse a las nuevas corrientes, como Blockbuster, que cerró sus puertas ante el auge de plataformas como Netflix .

Recientemente, Guzmán y su equipo, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y FiveHn, celebraron en Tegucigalpa la séptima edición del Cripto Latin Fest 2024. El evento reunió a aproximadamente 20,000 personas, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar a expertos provenientes de diversos países de América Latina.

En una entrevista con Diario La Prensa, el educador y conferencista colombiano enfatizó que, cuanto más informadas estén las personas sobre el uso de blockchain y criptomonedas, menor será el riesgo de ser víctimas de estafas perpetradas por individuos inescrupulosos.

La octava edición del Critpo Latin Fest, uno de los eventos más importantes en América Latina, será realizado el año próximo en Medellín, Colombia.

¿Llenó sus expectativas la séptima edición del Cripto Latin Fest 2024 realizada en Honduras? ¿Mostraron interés los hondureños en estos temas?

Salimos del evento con una satisfacción total. Ya quedó registrado que esta séptima edición se convirtió en la más grande que hemos tenido y en uno de los eventos más grandes de Latinoamérica. Logramos una gran hazaña junto con FiveHn, empresa hondureña web 3 que nos acercó con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bajo la unión de estas tres empresas logramos lo impensable: unir la educación, la blockchain, la inteligencia artificial, metaversos, las finanzas, la prevención de estafas. Toda esta unión le va a traer, por supuesto, muchos beneficios al país. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Después de este evento hay interés de empresas que quieren incursionar en la educación con la universidad. Vemos una Honduras que ya se activó, una Honduras que está pasando a la historia como uno de los países que empezó hacer incursiones digitales. Esto va a llevar al país por camino sano para una buena adopción e implementar la tecnología.

¿Cuáles temas les interesaron más a los hondureños?

Siento que hubo tres tipos de personas o usuarios: personas que no tenían ni idea de todos los temas tecnológicos, pero cuando escucharon se quedaron. Percibimos ese tipo de público. El segundo público que percibimos era el que no creía y estaba en contra por mala información o por culpa de alguna estafa. Algunos hondureños, personas de Guatemala, El Salvador, se nos acercaron y nos constaron: oigan, nosotros fuimos estafados y aquí nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo era totalmente diferente a lo que realmente es esta tecnología. Por personas inescrupulosas, que hacen cosas que no son, ponen a las personas en contra de una tecnología que puede aportarle mucho a un país. La parte estudiantil, que es un nuevo público futurista, muy digital, se mostraron muy receptivos. Premiamos tres equipos de la hackathon, desarrolladores y programadores, entregamos también a una estudiante un premio doble para vuelos para que asista a la octava edición que se realizará en Medellín, Colombia.

¿Hay desconfianza en estas tecnologías a causa de las estafas y desinformación?

Tuvimos un conversatorio entre algunos colombianos, mexicanos y de otras nacionalidades que estuvieron en el panel y contaron toda la experiencia de la antiestafa, fue uno de los conversatorios más llenos. El evento abrió una nueva puerta hacia la educación que ayudó a personas que en su momento fueron estafadas a identificar el camino incorrecto. Otras personas que tenían temor por desinformación abrieron billeteras digitales y recibieron satoshis de premio de la empresa Devve. En este evento, muchas personas empezaron paso a paso y soltaron al miedo. Junto con la Universidad y FiveHn vamos a recopilar todos los conversatorios, paneles y conferencias para gestionarlos por un canal de YouTube para que alguien que no pudo ir al evento no se pierda esa información. La universidad va a pasar una propuesta a las directivas para ver si se puede hacer cursos desde cero sobre tecnología: ciberseguridad, wallets, blockchain para que sea parte de lo que dejó el festival. Queremos que este festival deje huella en Honduras como un laboratorio tecnológico.

¿Inicia Honduras el debate de estas tecnologías tarde o en un momento propicio?

Honduras entra en el momento preciso, en el momento que se ha afianzado la educación, cuando muchas personas están escuchando hablar de esas tecnologías al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y al expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial, Donald Trump. Ellos hablan de bitcóin y los están escuchando. Honduras está dando los pasos hacia la adopción digital y, en cualquier momento, se puede convertir en uno de los más importantes digitalmente en Centroamérica.

¿Qué deben hacer las universidades hondureñas?

Las universidades deben incorporar en sus planes la enseñanza de estas tecnologías. La educación en tecnología digital, blockchain, criptomonedas, en la base fundamental, es la raíz para tener un crecimiento. Con una comunidad hondureña educada salen proyectos, salen talentos y les quitamos víctimas a los estafadores. Recordemos cuando el cartero peleaba porque no podía llevar las cartas y lo hacía Gmail, también cuando Blockbuster ya no podía seguir alquilando películas porque llegó Netflix. Ahora vino una tecnología con inteligencia artificial, metaversos, finanzas descentralizadas, criptomonedas y blockchain que serán parte del día a día de las personas. En el futuro, vamos a tener dos tipos de personas: las personas que ingresan por entusiasmo y porque saben que el mundo va para allá, y las personas que ingresarán por necesidad porque esto será parte del día, día. Eso lo vivimos mucho durante la pandemia, la persona perdió el miedo de utilizar su aparato digital y comenzó a hacer compras, cuando antes no imaginaba que podía comprar por internet.