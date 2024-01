Sugieren creación de entidad estatal sobre criptomonedas

En Honduras , la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es la entidad responsable de supervisar las actividades y las instituciones del sistema financiero, sin embargo, hasta ahora no ha anunciado la creación de una unidad especializada en activos digitales.

Erick Andrade, trader y analista de criptomonedas, le sugiere a la administración de Xiomara Castro “crear una institución, una dependencia del Estado, que investigue en el mercado internacional y proponga políticas sobre uso de bitcóin, esta dependencia puede estar integrada por equipos de trabajo compuestos por hondureños y extranjeros conocedores del tema”.

“El Salvador adoptó bitcóin como moneda oficial, ese es un paso bastante grande, en Honduras aún no necesitamos dar ese paso, pero sí es necesario que el Estado tenga equipos de análisis, seguramente ya los tiene, pero por temor a la oposición política no lo anuncia. La oposición no tendría que oponerse a una iniciativa que beneficiara a la población”, dijo.

Una institución especializada en criptoactivos, además de proponer políticas y una estrategia, evitará la fuga masiva de dólares pues muchos hondureños, que buscan otros instrumentos de inversión con mayor rendimiento, transfieren dinero a empresas extranjeras que a la postre resultan estafadoras, dice.

“Aquí a Honduras entraron empresas extranjeras que vinieron a estafar a muchas personas. Desde el Estado nadie protegió a estas personas por no haber una entidad especializada. La gente se dejó engañar. Pero esto demuestra que hay una gran porción de la población que tiene interés en invertir en estos mercados”, dijo. “El Salvador creó dependencias del Estado y se anticipó a estos problemas”.