Tres Salas de la CSJ estrenancoordinación para el ejercicio judicial 2026-2027

Tres de las cuatro salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llevaron a cabo este día el cambio de coordinación, luego de que los magistrados que tenían esa jefatura cumplieran un año de rectoría.
Se trata de la Sala Penal, Sala Civil y Sala Laboral-Contencioso Administrativo, las que a partir de hoy 17 de febrero de 2026, tendrán a un nuevo magistrado rectorando la actividad jurisdiccional de estas.
En la Sala Civil, vacó en el cargo de coordinadora la magistrada Gaudy Alejandra Bustillo Martínez y, en su sustitución, llegará su homólogo, el magistrado Milton Danilo Jiménez Puerto, quien presidió esa Sala en el inicio del mandato de la actual CSJ.
La magistrada Odalis Aleyda Nájera Medina dejó la rectoría de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo para que su compañero de carrera, Roy Pineda Castro, tomara posesión del cargo.
Entre tanto, en la Sala Penal, cesará en el cargo de coordinador el magistrado Mario Rolando Díaz Flores y llegará a sustituirlo su par, el magistrado Walter Raúl Miranda Sabio.
En la Sala Constitucional, el proceso de transición del mando temporal será distinto. El magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos le entregará a su semejante Francisca Villela Zavala, hasta el 22 de abril, fecha en la que cumplirá un año de funciones al frente de la Sala Constitucional.
En febrero de 2024, debió asumir la coordinación de la Sala Constitucional el magistrado Luis Padilla, pero, producto de una crisis administrativa y política, terminó asumiendo Wagner Vallecillo Paredes, alterando el orden de precedencia ya establecido desde su elección.
Es por esta razón que Villela Zavala tomará la titularidad de la Constitucional hasta el 22 de abril de 2026.
Roy Pineda, magistrado que asumió hoy la titularidad de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, expresó: "La independencia de parte de los magistrados de la Sala que se debe tener hacia los jueces de letras, tanto laboral como de lo contencioso-administrativo; pero desde luego coordinamos y hacemos todos los esfuerzos y nos centramos en el tema de la mora".
Sobre los procesos de conciliación en materia laboral, Pineda,explicó que "la conciliación, como un método alterno de solución de conflictos, la audiencia de conciliación en el proceso laboral y también en lo administrativo, sería un método para descongestionar" los tribunales de letras en esta rama judicial.