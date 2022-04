Transportistas suspenden protestas tras 9 horas de paralización

“Agradeciendo a nuestras bases y colaboradores por el apoyo dado el día de hoy y el enorme sacrificio, llamamos a estar atentos a la información y de cualquier acontecimiento que la dirigencia disponga”, subraya el pronunciamiento.

Los transportistas pidieron a la población “comprensión” por lo que está ocurriendo, pues argumentan que el sector se encuentra en una de las peores crisis a nivel económico, social y de inseguridad.

El dirigente del transporte, Marvin Galo, comentó que “hemos demostrado que somos un sector de diálogo, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) ya llegó a su límite, por lo tanto hemos solicitado reunión con la presidenta Xiomara Castro. Esperamos que se nos diga pronto sobre la reunión y llegar a consensos, todas las partes tenemos que ceder”.

Cuando eran las 12:00 del mediodía, la presidenta Xiomara Castro se manifestó a través de las redes sociales y le advirtió a los transportistas que no habría diáloso mientras no acabaran con el paro suscitado desde las 5:00 am en todo el país.

“El paro de trasporte es totalmente injustificado, rebajé 10 lempiras y 13 lempiras al diésel, más de 4,000 millones; protestar es un derecho, parar la circulación es un acto ilegal penado por la ley y representa un boicot a mi gobierno. No hay diálogo hasta que suspendan el paro”, fueron las palabras que externó la mandataria.