“Toda la vida se supo que hubo maltratos y abusos contra estudiantes de medicina”: Carla Paredes

Aclaró que en especialidades sí hay capacidad de emplear a todos los profesionales de la salud. “El Estado tiene limitada capacidad para absorber a los médicos generales porque es la gran masa, pero el Estado tiene toda la capacidad para absorber a los médicos especialistas en las jornadas que se necesitan, no en la jornada que le conviene al especialista, que todos solo quieren de noche. Nosotros podemos perfectamente absorber a los especialistas en los horarios de día, pero cada vez que se pase concurso, y presten atención a los concursos que vamos a desarrollar dentro de poco, que son todas de día, y no es una gran cantidad, y verá usted cuántas van a declararse desiertas, porque a nuestros médicos, desafortunadamente, la justicia social, el compromiso con el pueblo, lo han perdido muchísimo. Y como el dinero está en la privada, la necesidad está en la privada”.

“Yo puedo asegurar que el sector público, independientemente de quién haya estado en esa silla, jamás estaría interesado en crear eso, porque es hacerte un harakiri, y nadie quiere eso. Pregúntese usted por qué el sector privado es el que es apetecido por los especialistas, porque los pacientes quieren un especialista. La atención primaria se basa específicamente en médicos en medicina familiar o en medicina general, con ciertas especialidades de base en el sector rural. Pregúntese, ¿quién quiere ir al sector rural?

¿Cree que es el Estado el que ha generado ese rechazo al sector público en las áreas rurales? Le preguntaron.

“No señor, siempre hemos estado abiertos, siempre, y ahora que estoy sentada en la SESAL, en esa silla me he dado cuenta, siempre ha habido apertura. Lo que no ha habido es aceptación, porque todos, todos solo quieren San Pedro Sula y Tegucigalpa, con muchísima suerte apuntan a Ceiba y quizás Choluteca, pero nada más. Pregúnteles, ¿quién quiere ir a Ocotepeque? Pregúntele, ¿quién quiere ir a Valle? ¿Quién quiere ir a La Mosquitia? ¿Quién quiere ir a Intibucá? Desertizados, y no por falta de plazas. ¿Por qué creen que vamos a hacer esos concursos con tanta plaza que hay disponible? De médicos especialistas, con estructura ya, ¿eh? Todos la quieren de noche. ¿Qué es el documento en horas de la noche de los acuerdos? Los acuerdos que están plasmados ahí son aquellos a los que hemos llegado, y hay alguna cosilla más que no es para nosotros ninguna dificultad cumplir. Estamos solamente incorporando aquellas cosas que desde parte de la SESAL también son necesarias, como el cumplimiento de las normas y las reglas de las instituciones públicas por parte de docentes y de estudiantes, porque no es un potrero, como el cumplimiento por parte de la universidad de incrementar el número de plazas para chicos de medicina, ¿verdad? No se nos permita, sobre todo que se nos permita participar de la CERNA que da acceso a las especialidades, porque ha de saber usted que hasta el día de hoy, la SESAL que es quien paga esas becas, no ha tenido acceso. Eso es un monopolio de la universidad exclusivo de los coordinadores de carrera. De ellos es el monopolio absoluto. Ellos deciden quién se va y quién se queda. Y eso hay que plasmarlo también en esos compromisos, porque esto es como dicen las campanas, ¿no? No es solo te doy, te doy, te doy, y tú a mí, ¿qué? La SESAL también tiene requerimientos, lo hemos hablado hoy en la mañana con el excelentísimo rector, y está completamente de acuerdo en que sean estos agregados que se reforzarán y enriquecerán en la revisión del tripartito. Estamos completamente de acuerdo que hay que revisarlo, actualizarlo para garantizar la soberanía de la universidad y la autoridad de la SESAL como este rector en la operación de la salud en este país y ellos en el tema de educación. Yo no, el rector está ahora mismo en San Pedro Sula. No tengo ninguna duda de que si nosotros no tenemos reparo en lo que ellos han solicitado y ellos no tienen ningún reparo en lo que nosotros hemos acordado también como contraparte, los chicos no tienen por qué preocuparse de abandonar o que les digan que abandone la rectoría el hospital escuela o los hospitales que ellos determinan”.

Agregó que “esto se resolvió ayer. Entiendo que por la formalidad hay que firmar. No tenemos ninguna dificultad en eso, tanto la rectoría como la SESAL. Así que esto me parece a mí bien. Desafortunadamente quizás fue un poco excesivo el proceso, pero hacia ahí vamos. Eso es lo que llegamos más rápido. Pero ese era el proceso que llevábamos ya en el diálogo con las nuevas autoridades de la SESAL. Así que por esa parte puedo yo asegurarle que estamos tranquilos”, apuntó.