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Realizan feria de salud para atender a 2,000 empleados públicos en Tegucigalpa

Empleados públicos reciben atención médica gratuita en una feria de salud realizada en el Centro Cívico Gubernamental con apoyo de la Sesal

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 11:06 -
  • Agustín Lagos
Realizan feria de salud para atender a 2,000 empleados públicos en Tegucigalpa

Feria de salud atiende a empleados públicos en el Centro Cívico Gubernamental.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Cientos de empleados públicos comenzaron a recibir este martes atención médica gratuita durante una feria de salud instalada en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), una jornada organizada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Andep) con el respaldo de la Secretaría de Salud y otras instituciones del Estado.

La actividad ofrece servicios de medicina general, odontología, dermatología, evaluaciones dermatológicas y toma de presión arterial, con el propósito de acercar la atención preventiva a los trabajadores del sector público.

El presidente de Andep, César Chirinos, informó que la feria inició a las 8:00 de la mañana y permanecerá abierta hasta las 4:00 de la tarde, tiempo durante el cual esperan atender a un importante número de servidores públicos.

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"En esta feria pretendemos atender a unas dos mil personas que son empleados públicos", expresó Chirinos.

El dirigente también hizo un llamado a los titulares de las distintas instituciones gubernamentales para que faciliten la participación de sus colaboradores en la jornada médica.

Atenciones de medicina general, odontología, dermatología, evaluaciones dermatológicas y toma de presión, se brindan en feria de salud que se desarrolla en el Centro Cívico Gubernamental.

Atenciones de medicina general, odontología, dermatología, evaluaciones dermatológicas y toma de presión, se brindan en feria de salud que se desarrolla en el Centro Cívico Gubernamental.

(Foto: cortesía)

"Empleados sanos desarrollan mejor el trabajo", afirmó Chirinos al solicitar que se permita a los trabajadores trasladarse al Centro Cívico Gubernamental para realizarse los chequeos preventivos.

La feria cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud y de otras dependencias gubernamentales que se sumaron a la iniciativa para promover el bienestar físico de los empleados del sector público.

Durante las primeras horas de la jornada, centenares de personas acudieron a los diferentes módulos habilitados para recibir consultas médicas y otros servicios de prevención.

Los organizadores indicaron que la actividad forma parte de las acciones que impulsa Andep en beneficio de los empleados públicos y busca fomentar la detección oportuna de enfermedades, así como la promoción de hábitos saludables.

La expectativa de los organizadores es brindar atención a cerca de 2,000 empleados públicos antes de concluir la jornada, fortaleciendo el acceso a servicios básicos de salud en un mismo espacio.

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Redacción web
Agustín Lagos

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