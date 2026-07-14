Realizan feria de salud para atender a 2,000 empleados públicos en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Cientos de empleados públicos comenzaron a recibir este martes atención médica gratuita durante una feria de salud instalada en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), una jornada organizada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Andep) con el respaldo de la Secretaría de Salud y otras instituciones del Estado. La actividad ofrece servicios de medicina general, odontología, dermatología, evaluaciones dermatológicas y toma de presión arterial, con el propósito de acercar la atención preventiva a los trabajadores del sector público. El presidente de Andep, César Chirinos, informó que la feria inició a las 8:00 de la mañana y permanecerá abierta hasta las 4:00 de la tarde, tiempo durante el cual esperan atender a un importante número de servidores públicos.

"En esta feria pretendemos atender a unas dos mil personas que son empleados públicos", expresó Chirinos. El dirigente también hizo un llamado a los titulares de las distintas instituciones gubernamentales para que faciliten la participación de sus colaboradores en la jornada médica.