Congreso define agenda con préstamos, comisiones y derogación de decreto

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional iniciará la primera semana de marzo con una agenda que incluye la integración de comisiones legislativas, la discusión de préstamos internacionales y la derogación del decreto 4-2022, conocido como “pacto de impunidad”. La planificación fue acordada en una reunión entre la junta directiva y los jefes de bancada. Entre los primeros puntos a desarrollar figura la conformación de las comisiones ordinarias y especiales, conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Según lo informado por la directiva, se prevé la creación de casi 36 comisiones para el actual período legislativo.

En el ámbito financiero, el pleno conocerá dos dictámenes relacionados con préstamos internacionales. El primero contempla un financiamiento de 50 millones de dólares destinado a programas de empoderamiento de mujeres, inclusión de personas con discapacidad y desarrollo de pueblos indígenas y afrodescendientes. El segundo préstamo asciende a 145,3 millones de dólares y será suscrito con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), organismo del Banco Mundial. Los fondos estarán orientados a iniciativas de transparencia, sostenibilidad fiscal y gestión climática. La agenda también incorpora un acto de reconocimiento a integrantes de los órganos electorales que participaron en el reciente proceso electoral. Serán condecoradas las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Los funcionarios que recibirán el reconocimiento son Ana Paola Hall, Cossette López, Carlos Cardona, Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona. Asimismo, se contempla distinguir a los embajadores de la Unión Europea y de Francia en Honduras, Gonzalo Fournier y Cédric Prieto, respectivamente. Otro de los temas programados es la derogación del decreto 4-2022. La iniciativa fue presentada por la vicepresidenta del Congreso y será discutida en el marco de las reformas planteadas para el actual período legislativo. En materia penal, el Legislativo solicitará a la Corte Suprema de Justicia que emita opinión en un plazo de 15 días sobre una propuesta de reforma al Código Penal. El proyecto busca tipificar la violencia digital y sancionar la difusión no consentida de contenido íntimo en plataformas digitales.