Susette Atuán Rojas: repetirán su juicio por desfalco al IHSS

El juicio contra Susette Atuán Rojas será repetido tras una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Atuán Rojas es acusada de lavado de activos en el caso de empresas fachadas mediante las cuales se desviaron millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La acusada había sido absuelta el 18 de junio de 2018 en uno de los procesos vinculados al desfalco millonario en el IHSS. En ese momento, la Sala II del Tribunal de Sentencia ordenó su liberación inmediata. La decisión actual responde a un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, que cuestionó la absolución de Rojas, quien exfuncionaria del IHSS.

El expediente fue remitido a la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que programó para este jueves a la 1:30 de la tarde una audiencia ad hoc.