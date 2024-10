Solo dos clases retrasadas podrán llevar reprobados en el siguiente grado

Manuel de Jesús Zelaya, director departamental de Educación para Francisco Morazán, aseguró que ya hay medidas para estos casos. “Para aquellos jóvenes de onceavo y doceavo grado que no pasen, solo podrán llevar dos clases retrasadas, mientras que los de octavo y décimo solo una”, precisó.

Al consultarle qué ocurrirá en el caso de que un alumno haya reprobado más de tres clases y no logre aprobar ninguna, Zelaya respondió: “Si un muchacho no logra hacer bien sus exámenes, aunque no creo que eso pase, deberá repetir el año; ahí no hay más que hacer por él o ella”.

Este rotativo conoció que en ciertos centros educativos de Tegucigalpa, varios maestros están realizando talleres y acumulativos para evitar que los jóvenes se aplacen.

Wilfredo Moreno, subdirector del Instituto Central Vicente Cáceres, manifestó: “Nosotros tenemos una estructura para dar tutoría, también está la figura del profesor guía, quien se encarga de ver que los muchachos acudan a clases o hablar con los padres para evitar que ellos reprueben el año”.

Los expertos en educación calificaron de “buena” la medida de una recuperación y por ahora se espera conocer cuántos alumnos se aplazaron.