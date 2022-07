Entre sollozos reciben a los seis migrantes fallecidos en tráiler en Estados Unidos

“Esta es cosa del destino lamentable. Damos gracias al Gobierno que nos apoyó para repatriar a mi sobrina, nosotros no hubiéramos podido. Ella llevaba la idea de llegar, reunirse con su madre y hermanas y comprar su casita trabajando, pero Dios tenía otros planes. La vamos a enterrar en cementerio Campo Dos de Cuyamel el domingo en la mañana. Lo último que me dijo fue que fuera feliz y que no me preocupara”, comentó.

Las autoridades luego entregaron los restos de Belkis Esmeralda Anariba a su hermano Amílcar Anariba.

“Era una gran mujer, la única hermana de cinco varones, eso era lo más especial. Juntos trabajamos como delegados de la Iglesia Católica en nuestra aldea en Yoro. Ella se imaginaba llegar a Estados Unidos, pero sucedió esto, y es lo mejor porque es el encuentro con Dios. Ella era muy trabajadora y era maestra, laboró en una escuela por un tiempo; pero no le dio financieramente”, comentó Amílcar Anariba.