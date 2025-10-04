Sismo de magnitud 3.2 se registró frente a las costas de Guanaja, Islas de la Bahía

Islas de la Bahía, Honduras

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de Copeco informó que a las 10:53 de la mañana de este sábado 4 de octubre, se registró un sismo de magnitud 3.2 frente a las costas de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía.

Según el reporte preliminar, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 5 kilómetros y su epicentro se localizó en las coordenadas 16.74° N y 85.55° W, en las cercanías del sector de Savannah Bight.

Las autoridades de CENAOS, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Centro de Evaluación y Control de Amenazas CATAc, indicaron que el sismo fue de baja intensidad y no representa riesgo para la población. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni afectaciones en la zona insular.