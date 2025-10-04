  1. Inicio
Sismo de magnitud 3.2 se registró frente a las costas de Guanaja, Islas de la Bahía

Un sismo leve se reportó la mañana de este sábado en el sector de Savannah Bight, en la isla de Guanaja, sin que se registraran daños ni alertas de tsunami.

  • 04 de octubre de 2025 a las 14:31 -
  • Redacción
Mapa de alertas emitido por COPECO. El epicentro de las lluvias se concentra en el Valle de Sula, donde los municipios cercanos al río Ulúa permanecen en alerta amarilla por riesgo de inundaciones.

 Foto: Copeco
Islas de la Bahía, Honduras

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de Copeco informó que a las 10:53 de la mañana de este sábado 4 de octubre, se registró un sismo de magnitud 3.2 frente a las costas de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía.

Según el reporte preliminar, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 5 kilómetros y su epicentro se localizó en las coordenadas 16.74° N y 85.55° W, en las cercanías del sector de Savannah Bight.

Las autoridades de CENAOS, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Centro de Evaluación y Control de Amenazas CATAc, indicaron que el sismo fue de baja intensidad y no representa riesgo para la población. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni afectaciones en la zona insular.

El sistema de monitoreo sísmico nacional continúa en observación permanente ante cualquier eventual réplica o actividad inusual en la región del Caribe hondureño, considerada una zona con actividad tectónica moderada debido a su cercanía con la Falla del Caimán.

Alertas de tormentas e inundaciones

Por otra parte, COPECO informó que se mantiene en alerta amarilla a los municipios aledaños al río Ulúa.

Las zona en color amarillo son los municipios de Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en el departamento de Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, además del municipio de Alianza, en Valle.

Asimismo, la institución extendió la alerta verde para Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, así como para los municipios de La Lima y Choloma en Cortés. Las medidas estarán vigentes por un período de 48 horas a partir de la 1:00 p. m. del sábado 4 de octubre de 2025.

Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
