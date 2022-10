Un año después, sin ratificar el tratado con Nicaragua

Argüello explicó que “el tratado que Honduras había firmado con Colombia en 1986 y ratificado en 1999, por lo cual dio origen a parte de esta disputa, eso ya quedó en el olvido y enterrado con este tratado.

Ya Honduras reconoce que estos son los límites en el Caribe con Nicaragua y punto, y Nicaragua reconoce la salida de Honduras al Pacífico por medio del golfo de Fonseca”, dijo.

Recientemente, en una entrevista con Diario LA PRENSA, Carlos López Contreras, excanciller de Honduras, recordó que el tratado de límites con Nicaragua, que le asegura a Honduras un mar territorial, zona económica y plataforma continental en el océano Pacífico, “tiene un año de haberse suscrito y no se conoce que el Congreso Nacional haya emitido un dictamen y lo someta a aprobación”.

“Es importante recordar que mientras Honduras no apruebe ese tratado en el Congreso, no tiene nada en el mar Pacífico”, advirtió Contreras, quien, en representación de Honduras, el 2 de agosto de 1986, suscribió en San Andrés con Augusto Ramírez Ocampo, representante de Colombia, el Tratado sobre delimitación marítima entre las Repúblicas de Colombia y Honduras, conocido como Tratado Ramírez-López.

Diputados consultados por Diario LA PRENSA indicaron que el tratado no ha sido discutido en el nuevo Congreso Nacional.

“Que yo sepa, en esta legislación no se ha metido nada. No conozco el tema. No podría opinar”, dijo Carlos Umaña, diputado por Cortés.El exdiputado Jaime Villegas explicó que “ese tratado no se aprobó en el Congreso Nacional pasado porque se necesitaban 86 votos y Libre no apoyó”.