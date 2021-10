“¡Hola! Mi nombre es Zenia, tengo 33 años, soy madre de una hermosa niña de 7 años y estoy recaudando fondos porque necesito urgentemente un trasplante de riñón”, así de directo es el mensaje que ha compartido una hondureña en sus redes sociales.

La joven originaria de Colinas, Santa Bárbara, junto a varios de sus amigos han iniciado una campaña benéfica para recaudar fondos que sean destinados a una cirugía que necesita con urgencia.

“A la edad de 26 años era una joven activa y saludable, trabajaba y estudiaba en la universidad, de pronto comencé a sentir ciertos malestares y visité al médico, y para mi sorpresa el diagnóstico fue Cáncer de Tiroides, acompañado de un segundo diagnóstico de enfermedad renal crónica poliquística etapa 5”, comparte Zenia.

Muñoz explica que pertenece a una familia luchadora y no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar esta enfermedad por si sola, por lo que hace un llamado a la bondad de los compatriotas.

“Debido a complicaciones, los médicos decidieron retirarme uno de los riñones más afectados, luego me hicieron una operación para extirpar el cáncer de tiroides, la cual logré superar satisfactoriamente gracias a Dios. Sin embargo el único riñón que me quedó se ha ido deteriorando a tal punto que mi médico dice que solo está funcionando un 10% y necesito recaudar 1.5 millones de lempiras (63 mil dólares) para poder hacerme un trasplante de riñón. El trasplante es urgente, puesto que si no lo hago moriré”, añade la hondureña.

Cuentas habilitadas para apoyar:

Bac: 746221741

Banco de Occidente: 200002960288

Las cuentas están a nombre de Zenia Damary Muñoz Rodríguez con número de identidad 1606-1988-00092.

De igual forma pide saber si hay alguna fundación que pueda hacerle el trasplante a un menor precio, se pueden comunicar con ella directamente al número de teléfono: 9774-3741.