Senaf se pronuncia tras rechazo a protocolo sobre derechos de la niñez

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Honduras (Senaf) lamentó que el Congreso Nacional no haya aprobado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al proceso de Comunicaciones. La titular de la Senaf, Lizeth Coello, dijo en una nota dirigida al Parlamento que la institución "lamenta profundamente" que las bancadas de los partidos Liberal y Nacional, de oposición, "votaran en contra de la adhesión de nuestro país al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño".

Explicó que este es un mecanismo internacional que habría permitido a niñas, niños y adolescentes hondureños denunciar violaciones a sus derechos directamente ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Agregó que el protocolo en mención permitía dar voz directa a la niñez, al permitirle denunciar internacionalmente cuando el Estado no respondiera a sus demandas de justicia y fortalecer la protección interna, ya que obliga al Estado a mejorar sus mecanismos de respuesta y prevención frente a violaciones. Además, señaló que el protocolo permitía "mejorar la imagen del país en la comunidad internacional, colocando a Honduras entre las naciones que muestran verdadero compromiso con la infancia" y "completar el marco internacional ya ratificado por Honduras en los otros protocolos, consolidando así un sistema integral de protección de la niñez". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Coello subrayó que "es importante aclarar que este protocolo ha sido malintencionadamente manipulado por algunos sectores, asegurando que se refiere a temas como el cambio de nombre o género, lo cual es totalmente falso". La misma fuente señaló que el Tercer Protocolo no regula ni impone políticas en materia de identidad de género y que su único objetivo es brindar a la niñez un mecanismo para denunciar violaciones graves a sus derechos fundamentales cuando el Estado no les da respuesta con esta decisión.

ONU le pide al Parlamento mantener abierto el diálogo