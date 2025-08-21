Oposición en el Congreso rechaza protocolo que atenta contra la niñez

Tegucigalpa, Honduras

Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista, explicó que el rechazo responde a los riesgos que, según la oposición, el mecanismo representa para los valores familiares.

Las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal votaron en contra de la adhesión de Honduras al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

“Este mecanismo crea un comité que tomaría algunas decisiones como el tratamiento hormonal para niños y niñas en Honduras, cambio de sexo para niños y niñas; el cambio de nombre de niño a niña y de niña a niño. Ustedes lo que quieren aprobar es la perversión de la familia”, afirmó Zambrano durante la sesión legislativa.

El congresista aseguró que “este protocolo vulnera la niñez, atenta contra la soberanía del país y da poderes a un comité internacional que podría imponer decisiones sobre Honduras, como tratamientos hormonales o cambios de nombre y sexo en menores”.

Con el acompañamiento de la bancada liberal, la oposición frenó la ratificación del protocolo, que contempla un mecanismo internacional para denunciar violaciones a los derechos de la niñez.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La votación en el Congreso Nacional finalizó con 65 votos en contra de la oposición, 41 a favor del oficialismo y cinco diputados que no participaron.