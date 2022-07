“Se mueve, yo estaba menstruando”: hondureña de 62 años habla sobre su embarazo

Pocos creen que la señora María Antonieta (62) de verdad esté embarazada, aunque ella asegura que un doctor confirmó que en su vientre lleva un bebé y que siente cómo se mueve.

Doña María Antonieta vive con su esposo, Juan Bautista Galeas (60), en el barrio San Antonio de Valle Bonito, en La Libertad, Comayagua, en una casa hecha de adobe.

Don Juan, por su parte, confía en que dentro de tres meses será padre, pero hay algo que le preocupa, que él trabaja “días sí y días no”, razón por la que pide ayuda económica a los hondureños.

Su esposa afirma que ella era una mujer fértil, que hace seis meses estaba menstruando y que, de hecho, sintió síntomas de estar embarazada, como antojos y nauseas.

“(Sentí) aquel asco y (ganas de) arrojar, después me dio apetito de comer limón”, dijo. “En enero empezó, como el 15 de enero”, secundó su esposo Juan.

Seguidamente, doña María afirmó nunca en su vida ha utilizado métodos de planificación familiar.

Al consultarle a la mujer cómo se enteró de su supuesto embarazo, respondió que “me estuvo tocando (el doctor) aquí abajo (el vientre) y me dijo que estaba pegado (el bebé)”. Detalló que “él (médico) me dijo que yo estaba embarazada y que no era ningún tumor ni nada”.

Las personas que deseen ayudarles pueden donar o llamar al 9347-7998, número que atenderá Luisa Ortega, una vecina de la pareja de ancianos.